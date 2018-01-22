О таможенном оформлении и взимании таможенных пошлин при ввозе сахара-сырца

Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области сообщает, что приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 декабря 2017 года № 402 «Об утверждении объема квоты на беспошлинный ввоз тростникового сахара-сырца на территорию Республики Казахстан на 2018 год» утвержден объем ввоза тростникового сахара-сырца в размере 370 000 тонн, ввоз которого осуществляется без уплаты таможенных пошлин в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления на территорию Республики Казахстан.

Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2017 года № 16167, опубликован в Эталонном контрольном банке НПА РК от 5 января 2018 года и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

В соответствии с пунктом 12 «Правил предоставления тарифных льгот» и перечня товаров, в отношении которых предоставляются тарифные льготы (приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 279), возникает необходимость таможенного оформления и взимания таможенных пошлин при ввозе сахара-сырца, ввозимого в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления:

- на основании лицензий, выдаваемых Министерством национальной экономики Республики Казахстан, по нулевым ставкам ввозных таможенных пошлин;

- без лицензий по ставкам ввозных таможенных пошлин, указанным в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза.

Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 февраля 2017 года № 58 «Об утверждении перечня товаров, в отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины, размера ставок и срока их действия» утвержден Перечень товаров, в отношении которых в соответствии с обязательствами в рамках ВТО предусматривается применение более низких ставок таможенных пошлин для Республики Казахстан.

Таким образом, в соответствии с указанным Приказом, ставка таможенной пошлины в отношении сахара-сырца тростникового установлена на уровне 5%.

При этом в соответствии с Протоколом «О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза», ввезенный на территорию Республики Казахстан из третьих стран с применением пониженных ставок таможенных пошлин сахар-сырец тростниковый, а также белый сахар, произведенный из такого сахара-сырца, не подлежат вывозу на территории других государств-членов ЕАЭС.