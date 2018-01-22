В Астане из-за мороза отменили занятия
Школьники 1-11 классов и учащиеся первых и вторых курсов колледжей остаются дома.
Из-за сильного мороза занятия в Астане для школьников и студентов 1, 2 курсов отменили, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт управления образования Астаны.
Школьники 1-11 классов и учащиеся первых и вторых курсов колледжей остаются дома.
"22 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 1-11 классов и 1, 2 курсов колледжей первой смены отменяются", – указано на сайте.
Фото: ura.news
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