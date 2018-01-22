США осудили террористическую атаку на отель в Кабуле

США решительно осуждают вчерашнее нападение террористов на отель Intercontinental в Кабуле, скорбят по всем погибшим, говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которое распространила пресс-служба госдепартамента в воскресенье, передает РИА Новости.

"Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашнее нападение на гостиницу Intercontinental в Кабуле. Мы скорбим по всем тем, кто погиб в нападении, будь то афганцы или граждане других стран. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", — отмечается в заявлении.

Тиллерсон добавил, что находится в контакте с афганскими властями относительно их расследования инцидента. "Насилие, которое мы видели вчера, не имеет места ни в Афганистане, ни где-либо еще в мире", — подчеркнул Тиллерсон, добавив, что США знакомы с заявлением "Талибана"*, который взял ответственность за теракт, и подобным действиям нет никакого оправдания.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Среди погибших оказался гражданин Казахстана. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

Фото: © AP Photo / Rahmat Gul