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В Уральске срочно эвакуировали жильцов многоэтажки

22 января 2018, 06:42

Некоторые сообщали друг другу о звонке по поводу заложенной бомбы.

В Уральске в ночь с 21 на 22 января жильцов многоэтажного дома по ул. С. Жаксыгулова, 33 срочно эвакуировали из квартир, передает МИА «Казинформ».

По предварительным данным, жильцов подняли в 00.15 и рекомендовали выйти на улицу, не тратя время на переодевание и сбор самых нужных вещей. Сонные люди в недоумении выходили на мороз.

Некоторые сообщали друг другу о звонке по поводу заложенной бомбы. На месте работали отряды полиции, спасателей, службы пожаротушения, прибыли кареты скорой помощи.

Официальных комментариев пока нет. Известно лишь, что на данный момент эвакуированные вернулись в квартиры.

Фото: inform.kz


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