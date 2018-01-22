В Петропавловске опрокинулась пожарная машина

По данным портала, пожарная машина опрокинулась из-за гололеда по пути к месту пожара.

В Петропавловске из-за гололеда опрокинулась пожарная машина, передает Zakon.kz со ссылкой на портал «Мой город».

По данным портала, пожарная машина опрокинулась из-за гололеда по пути к месту пожара.

В результате опрокидывания жертв и пострадавших нет. Причина и материальный ущерб устанавливаются.

Пожар, на который следовал пострадавший автомобиль, был своевременно локализован и ликвидирован силами 3 пожарных частей службы пожаротушения СКО. В его тушении приняли участие 6 единиц техники и 25 человек личного состава департамента. Пожарными с места пожара эвакуирован 1 углекислотный баллон.

Фото с сайта mygorod.kz