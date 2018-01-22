Астанчанам сделали еще одно обращение в связи с морозами

Пириев попросил астанчан во время непогоды, по возможности, соблюдать несколько правил.

Председатель турецкого этнокультурного центра Астаны Аскер Пириев обратился к жителям столицы в связи с надвигающимися арктическим антициклоном и сильными морозами, сообщает Zakon.kz.

"Аким города Асет Исекешев, аким района Сарыарка Арман Турлубек, я, мои друзья из числа активных пользователей социальных сетей призываем сплотиться перед погодными невзгодами и помогать друг другу. Ведь большое добро формируется из маленьких действий, жестов, проявление заботы и неравнодушия. Для этого не нужно делать какие-то сверхъестественные вещи. Все гораздо проще", - написал он на со своей странице в Facebook.

Пириев попросил астанчан во время непогоды, по возможности, соблюдать несколько правил:

1. Проезжая на своем авто - довезите (желательно бесплатно)

2. Если у кого то поломки или застрял в снегу авто - помогите

3. Таксисты - не загибайте цены

4. Если есть пожилые соседи - спросите, вдруг что нужно

5. Владельцы коммерции - не выгоняйте, кто греется

6. Кормите птиц и бездомных животных

7. Предлагайте довозить одноклассников своих детей, если у родителей нет авто или возможностей

8. Если не можете сделать ничего из выше указанного, то можете поделится (репост) постом, что бы увидели больше людей и "НАС" стало больше.

"Мы уже практиковали вышеуказанные действия во время бурана несколько дней назад, потому и говорим, что это клево. Возможно в ближайшем будущем Астана станет эталоном, образцовым городом и примером для подражания. Давайте быть ближе и добрее друг-другу и в скором времени все это станет уже не флешмобом. На самом деле мы способны на гораздо большее. Но начнем с малого. Добра много не бывает и непременно вернется Вам, вашим детям или близким...", - отметил Пириев.

Фото: sidetracked.com