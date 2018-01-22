Тома Круза и Джонни Деппа номинировали на антипремию "Золотая малина"

Том Круз, Джонни Депп, Марк Уолберг и другие актеры номинированы на антипремию "Золотая малина" (Razzie Awards), имена победителей будут названы 3 марта накануне вручения награды киноакадемии США "Оскар", передает РИА Новости.

Организаторы премии традиционно обнародовали имена номинантов в шуточном видеоролике, посвященном на этот раз "уничтожению опасных элементов, опасных для здоровья людей и окружающей среды". Видео с именами номинантов было опубликовано на день раньше, чем ожидалось, на странице в Facebook рейтингового портала Rotten Tomatoes, а затем и на его сайте.

В номинации за "Ядовитую актерскую игру" представлены Том Круз за фильм "Мумия", Джейми Дорнан ("На пятьдесят оттенков темнее"), Марк Уолберг ("Трансформеры: последний рыцарь" и "Здравствуй, папа, Новый год! 2"), Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки") и Зак Эфрон ("Спасатели Малибу"). В число актрис, номинированных "За отравляющее исполнение", попали Дакота Джонсон ("На пятьдесят оттенков темнее"), Кэтрин Хайгл ("Наваждение"), Эмма Уотсон ("Сфера"), Дженнифер Лоуренс ("Мама!"), а также актер Тайлер Перри ("Хэллоуин Мэдеи 2")

В номинации "Худшая картина года" представлены "Эмоджи фильм", "Трансформеры: последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия", "Спасатели Малибу".

Организаторы, завершая объявление номинантов, призвали всех, кто по неосторожности мог каким-то образом иметь дела с названными фильмами, "немедленно обратиться к врачу".

Антипремия "Золотая малина" вручается ежегодно накануне вручения премии киноакадемии США "Оскар". Лауреаты "Золотой малины" награждаются пластиковой ягодой малины, покрытой золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.

Премия "Золотая малина" была учреждена в 1980 году американским публицистом Джоном Уилсоном (John Wilson) как пародия на ежегодный голливудский наградной сезон и с 1982 года вручается ежегодно. Название премии происходит от одного из значений английского слова raspberry. Основным значением этого слова является "малина", однако на сленге raspberry — это знак презрения.

Фото: © AFP 2018 / Alfredo Estrella