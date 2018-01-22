Первый Corvette ZR1 продали в восемь раз дороже

На торгах аукционного дома Barrett-Jackson был продан первый экземпляр нового Corvette ZR1. Суперкар с VIN-кодом 001 ушел за 925 000 долларов. Эта сумма в 7,7 раза превышает базовую цену купе, составляющую 119 995 долларов. Все вырученные средства направят в благотворительный фонд.

Победителю торгов предоставят право выбрать тип кузова – купе или новейший родстер (который стоит на 4 тысячи долларов дороже) и трансмиссию – семиступенчатую механику с системой автоматической перегазовки или восьмидиапазонный автомат с подрулевыми переключателями.

Двигатель в обоих случаях один – 6,2-литровый V8 LT5 на 765 л.с. и 969 Нм. Он позволяет развить 96 км/ч менее чем за 3 секунды и разогнаться быстрее 322 км/ч.

Текст: Александр Орехов

Фото: Chevrolet

Via cartimes