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Первый Corvette ZR1 продали в восемь раз дороже

22 января 2018, 08:20

Победителю торгов предоставят право выбрать тип кузова.

На торгах аукционного дома Barrett-Jackson был продан первый экземпляр нового Corvette ZR1. Суперкар с VIN-кодом 001 ушел за 925 000 долларов. Эта сумма в 7,7 раза превышает базовую цену купе, составляющую 119 995 долларов. Все вырученные средства направят в благотворительный фонд.

Победителю торгов предоставят право выбрать тип кузова – купе или новейший родстер (который стоит на 4 тысячи долларов дороже) и трансмиссию – семиступенчатую механику с системой автоматической перегазовки или восьмидиапазонный автомат с подрулевыми переключателями.

Двигатель в обоих случаях один – 6,2-литровый V8 LT5 на 765 л.с. и 969 Нм. Он позволяет развить 96 км/ч менее чем за 3 секунды и разогнаться быстрее 322 км/ч.

Текст: Александр Орехов
Фото: Chevrolet
Via cartimes


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