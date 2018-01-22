Умер 21-летний КВНщик

Команда КВН «НАТЕ» в соцсетях сообщила о смерти 21-летнего Сергея Баленко, причина кончины молодого человека пока неизвестна, сообщает Zakon.kz.

«Дорогие друзья, нашу команду настигло горе. Сегодня, 19 января, не стало нашего брата и друга, Сергея Баленко. Он ушел из жизни слишком рано и мог сделать еще очень много. Мысли путаются, в это не хочется верить. Мы призываем всех неравнодушных, друзей и знакомых помочь его родителям в это тяжелое время», – сообщил в пятницу вечером паблик «НАТЕ» во «Вконтакте».

5 января Баленко исполнился 21 год. Причина смерти пока неизвестна.

«Друзья, то количество сообщений, которые получает каждый из нас, та поддержка, которую вы оказываете, просто не поддается какому-либо исчислению. Мы не можем ответить на вопрос: «Что произошло?», пока сами не будем уверены в информации на 100%», – говорится в сообщении команды.

Несколько дней назад в Сочи прошел фестиваль, по итогам которого «НАТЕ» вышла в Высшую лигу КВН.

Фото: соцсети