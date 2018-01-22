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Доказано неизбежное вырождение мужчин

22 января 2018, 08:54

Ряд исследователей считает, что это неизбежно, хотя существуют генетические механизмы, которые затормаживают процесс вырождения.

Y-хромосома, определяющая развитие половых признаков у мужчин, исчезнет примерно через несколько миллионов лет. Об этом пишет генетик Даррен Гриффин (Darren Griffin) из Кентского университета (Англия) в статье, опубликованной в Science Alert, сообщает Лента.ру.

Ряд исследователей считает, что это неизбежно, хотя существуют генетические механизмы, которые затормаживают процесс вырождения.

Мужская хромосома содержит гены, которые не являются необходимыми для жизни. Среди них — ген SRY, определяющий развитие организма по мужскому типу. Они не имеют дополнительных копий, рекомбинация с которыми могла бы предотвратить окончательную потерю функций Y-хромосомной ДНК из-за мутаций. За всю историю существования жизни хромосома сильно выродилась, и этот процесс будет продолжаться, по оценкам ученых, еще 4,6 миллиона лет. Это неизбежно будет сопровождаться ухудшением фертильности.

Вырождение притормаживается такими явлениями, как крупномасштабные хромосомные перестройки, приводящие к появлению дополнительных копий генов на Y-хромосоме. На это влияет наличие палиндромов — последовательностей нуклеотидов, читаемых одинаково в обоих направлениях. Известно, что в области палиндромов легче происходит копирование и вставка участков ДНК. Копирование генов способствует поддержанию функций сперматозоидов.

В то же время вырождение Y-хромосомы не означает полное исчезновение мужчин. Ген SRY может переместиться на другую хромосому, которая, однако, также начнет испытывать недостаток рекомбинации.

Фото: Clodagh Kilcoyne Reuters


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