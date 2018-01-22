ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар "Правило Миранды: когда вы имеете право отказаться от дачи показаний"
Какие "хитрости" используют сотрудники правоохранительных органов, вызывая гражданина на допрос?
Наверняка в американских фильмах вы не раз слышали, как полицейский говорит задерживаемому человеку: "Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде". Казахстанские полицейские, в соответствии с новым Уголовно-процессуальным кодексом, при задержании, тоже должны разъяснить гражданину его конституционные права.
А знаете ли вы, как обстоит дело на практике? На что имеет право человек при задержании? Какие "хитрости" используют сотрудники правоохранительных органов, вызывая гражданина на допрос?
Об этом поговорим на вебинаре с известным казахстанским адвокатом Сериком Айтбаевым. Серик Айтбаев - адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, юрист с 20-летним стажем работы, выиграл более 95% судебных процессов, входит в Топ-5 рейтинга Правовой биржи Казахстана, автор ряда статей и ведущий вебинаров ПРАВМЕДИА.
Смотрите и Вы получите конкретные рекомендации как вести себя на допросе.
Вебинар состоится 26 января 2018 года в 11:00 часов по времени Астаны.
Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь.
Фото: asiarussia.ru.
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