Самые громкие новинки автосалона в Детройте-2018

В американском Детройте подходит к завершению первая крупная выставка автомобильной промышленности NAIAS-2018. Не секрет, что «Город моторов», по традиции, является тем местом, где можно увидеть основные тенденции индустрии, как минимум, на последующие двенадцать месяцев.

Самая ожидаемая новинка автосалона в Детройте-2018

После многих лет ожиданий немецкая премиальная марка официально представила в Детройте культовый внедорожник Mercedes-Benz G-Class нового поколения. Многие боялись, что «Гелик» изменится в не лучшую сторону. Но, премьера автомобиля успокоила всех поклонников и фанатов этой модели. Внедорожник Mercedes-Benz G-Class новой генерации по-прежнему будет королем бездорожья. Здесь вам и рама, и полный привод, и понижающий ряд передач, и три блокировки дифференциалов.

Самая важная новинка автосалона в Детройте-2018

Поскольку автосалон в Детройте – это американское мотор-шоу, на первое место в разделе «Самая важная новинка автосалона в Детройте-2018» мы ставим пикап концерна GM – Chevrolet Silverado нового поколения. Стоит напомнить, что эта модель является одной из самых популярных на американском рынке. Представьте, какой ажиотаж вызвал дебют модели!

Самая «потенциальная» новинка автосалона в Детройте-2018

Начиная разговор о самой потенциальной и перспективной новинке автосалона в Детройте, стоит отметить, что здесь пальму первенства можно разделить между двумя моделями. Это: KIA Forte и Volkswagen Jetta. Об обоих автомобилях мы подробно рассказывали ранее. Помимо всего прочего, и KIA Forte и Volkswagen Jetta нового поколения могут добраться до российского рынка. Естественно, корейский седан, может, приехать в РФ под именем Cerato.

Главная надежда автосалона в Детройте-2018

Победу в этом разделе мы отдаём концепту совершенно нового флагманского внедорожника Lexus LF-1 Limitless Concept. Как отмечают очевидцы, «вживую» прототип смотрится ещё более интереснее, чем на фотографиях. Приземистый, длинный, с острыми гранями, на огромных колесах, с огромной решеткой радиатора. Дизайн концепта выполнен в фирменном стиле японского премиального бренда. Причём, практически сразу же после официальной презентации концепта представители компании восторженно заявили, что с нетерпением ждут того момента, когда этот автомобиль встанет на конвейер.

Самая неожиданная новинка автосалона в Детройте-2018

Ещё перед открытием мотор-шоу было известно, что китайская компания GAC Motors, которая не теряет надежд выйти на североамериканский рынок, подготовила для выставки концептуальный кроссовер. Премьера прототипа GAC Enverge Concept превзошла все ожидания.

Футуристический электрокар, помимо всего прочего, получил такие «фишки», как встроенную подзарядку для дронов на крыше, очки виртуальной реальности и многое другое. Не менее важно то, что американская публика с неподдельным интересом знакомится с китайским концептом.

Via livecars