Светлаков и Незлобин уйдут с ТНТ

Комедийные актеры, ведущие и продюсеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин, сотрудничавшие с ТНТ, с июля станут эксклюзивными лицами телеканала СТС. Об этом рассказал гендиректор «СТС медиа» Вячеслав Муругов, сообщает РБК.

В разговоре с Муругов уточнил, что Светлаков и Незлобин станут эксклюзивными лицами СТС, что обязывает их согласовывать с СТС участие в проектах на других телеканалах.

«Это не подразумевает автоматический запрет для Светлакова и Незлобина выступать в роли ведущих на других каналах. Однако по контракту с СТС с июля они должны будут согласовать с каналом свое участие в проектах на других каналах», — пояснил Муругов, добавив, что будет обсуждать со Светлаковым его участие в программе «Прожекторперисхилтон» на «Первом канале» «ближе к делу».

Незлобин рассказал, что в ближайшее время с Сергеем Светлаковым создадут совместную студию, которая будет производить контент для телеканала СТС. По его словам, планируется, что эти проекты начнут выходить уже в конце этого года. Также, как отметил актер, вместе со Светлаковым они станут лицами телеканала СТС.

«На данный момент никаких обязательств перед «Газпром-Медиа» [в состав холдинга входит телеканал ТНТ, с которым ранее сотрудничали Незлобин и Светлаков] ни у меня, ни у Светлакова нет: у Сергея контракт закончился уже давно, у меня в конце 2017 года. Наши отношения с СТС формально начинаются с 1 июля», — добавил Незлобин.