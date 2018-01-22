Казахстан впервые провел министерские дебаты Совбеза ООН по Афганистану и Центральной Азии

Под председательством Казахстана в Совете Безопасности ООН впервые прошли дебаты министерского уровня на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития», сообщаетZakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и членов СБ ООН, а также Генеральный секретарь ООН и заместитель министра иностранных дел Афганистана.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в своем выступлении отметил, что Президент Нурсултан Назарбаев в Политическом обращении по случаю начала работы Казахстана в СБ ООН «Концептуальное видение упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира» выделил семь приоритетных направлений, одним из которых является превращение Центральной Азии и Афганистана в модельную зону мира, сотрудничества и безопасности. В качестве ещё одного приоритета непостоянного членства нашей страны в Совбезе Глава государства выделил содействие долгосрочной стабильности и устойчивому миру путем продвижения концепции взаимозависимости безопасности и развития.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил региональные инициативы стран Центральной Азии и Афганистана, в том числе в области управления водными ресурсами, энергетики, инфраструктуры и образования, отметив готовность Организации поощрять такое сотрудничество. Он, в частности, выделил реализуемую в Казахстане инициативу Президента Н. Назарбаева по бесплатному обучению в учебных заведениях нашей страны до 1000 молодых афганцев. По мнению генсека ООН, немаловажное значение имеют совместные усилия стран региона по борьбе с трансграничной преступностью, торговлей людьми, наркотрафиком, а также противодействию терроризму, в особенности усилия по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал «ответственный и последовательный подход Казахстана» к продвижению интересов центральноазиатского региона на площадке Совбеза. В то же время он подчеркнул обеспокоенность международного сообщества беспрецедентным ростом производства наркотиков в Афганистане и призвал принять срочные меры по пресечению этой угрозы. По его мнению, ситуация в этой стране требует комплексного подхода региональных государств и мирового сообщества в целом.

Первый заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан подчеркнул, что международное сообщество должно способствовать началу переговоров между правительством Афганистана и талибами, которые игнорируют соответствующие призывы афганского руководства. По его мнению, необходимо совместно работать над тем, чтобы лишить движение «Талибан» ресурсов и изолировать его с тем, чтобы убедить в том, что единственное место, где они могут достичь своих целей - это стол переговоров.

Выступившие в Совбезе главы делегаций Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана подтвердили важность экономического содействия Афганистану при одновременном решении вопросов безопасности для достижения долгосрочного мира и стабильности в этой стране. Представители центральноазиатских государств подтвердили свою приверженность укреплению долгосрочного сотрудничества с Афганистаном. Были приведены конкретные примеры успешного углубления и расширения торгово-экономических связей стран региона с Афганистаном.

Итоги министерских дебатов показали, что страны Центральной Азии готовы укреплять сотрудничество с Афганистаном путем расширения взаимодействия и реализации конкретных региональных проектов в транзитно-транспортной, инфраструктурной, торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах. Они подчеркнули, что эту страну следует рассматривать не как угрозу, а в качестве важного и перспективного партнера, имеющего большой нераскрытый потенциал.

Представители государств-членов Совбеза положительно оценили усилия Астаны по продвижению мира и стабильности в Афганистане. При этом особо отмечено значение осуществленного по инициативе Казахстана первого с 2010 года визита Совбеза в Афганистан, где члены Совета смогли из первых рук получить информацию о реальной ситуации в стране. Визит способствовал более глубокому и всестороннему пониманию актуальной динамики развития Афганистана, а также еще раз убедил Совет в необходимости оказания помощи Кабулу в расширении региональных связей с государствами Центральной Азии, а также в неразрывности связи между вопросами безопасности и развития и важности продвижения принципа «единой ООН» для решения проблем этой многострадальной страны.

По результатам дебатов было принято единогласно одобренное всеми членами Совета Безопасности ООН Заявление Председателя, которое призывает международное сообщество оказывать поддержку Афганистану через расширение регионального сотрудничества и более эффективное использование инструментов превентивной дипломатии. Подобный подход ориентирован на создание в Центральной Азии зоны мира, сотрудничества и процветания как модели, применимой в других регионах.