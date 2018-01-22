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Электрическая LADA ELLADA получила «увеличитель запаса хода»

22 января 2018, 09:46

Запас хода первого в истории автомобиля с электрической силовой установкой от компании «АвтоВАЗ» увеличился со 150 – 200 км до 350 км.

Информацию о доработанном электрокаре Лада «Эллада» ФГУП «НАМИ» опубликовало на своей страничке в социальных сетях. В сопутствующем тексте отмечается:

«Для увеличения запаса хода электрического транспортного средства LADA ELLADA в качестве комбинированной энергоустановки использована двигатель-генераторная установка, не имеющая жесткой кинематической связи с ведущей осью ТС, в мировой практике более известная под названием Range Extender. Она состоит из двигателя внутреннего сгорания, имеющего малый рабочий объем, и электрической машины, работающей в генераторном режиме».

Напомним, многие ведущие мировые автопроизводители применяют в составе силовых установок систему Range Extender в виде компактных двигателей внутреннего сгорания, отвечающих за вращение генератора, питающего тяговую батарею. Например, аналогичным образом построена баварская модель BMW i3.

Как известно, модель LADA ELLADA – это первая серийная электрическая модель компании «АвтоВАЗ». Машина построена на базе универсала LADA Kalina. Всего было произведено порядка 100 таких автомобилей, которые предлагались по цене 960 тысяч рублей (около 5 500 000 тг.).

В оснащение электрокара Лада «Эллада» входит асинхронный электромотор мощностью 30 кВт и литий-железо-фосфатная батарея Winston Battery емкостью 26 кВт/ч. Согласно заявленным данным, модель способна преодолевать порядка 150 – 200 км на одной «заправке» и набирать максимальную скорость 130 км/ч. Время полной зарядки аккумуляторного блока – 8 часов (через бытовую сеть).

Помимо использования системы Range Extender ФГУП «НАМИ» также установило на электрокар LADA ELLADA «систему термостатирования», что позволило расширить температурный диапазон эксплуатации автомобиля от -30 до +50 градусов по Цельсию.

Via livecars


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