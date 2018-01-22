Ставки государственной пошлины в судах

Калиева Айгерим Абаевна,

Судья Бостандыкского районного суда г.Алматы

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с производством по делу.

В соответствии со ст.103 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, порядок уплаты и размер государственной пошлины, а также основания освобождения от ее уплаты определяются Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

С января 2018 года вступил в действие Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК.

Статьей 610 указанного Налогового кодекса предусмотрены следующие ставки государственной пошлины в судах:

1. С подаваемых в суд исковых заявлений, заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении судебного приказа, заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений арбитража и иностранных судов, заявлений о повторной выдаче копий судебных актов, исполнительных листов и иных документов государственная пошлина взимается в следующих размерах:

1) если иное не установлено настоящим пунктом, с исковых заявлений имущественного характера:

для физических лиц - 1 процент от суммы иска;

для юридических лиц - 3 процента от суммы иска;

2) с жалоб на неправомерные действия (бездействие) и решения государственных органов и их должностных лиц, ущемляющие права физических лиц, - 0,3 МРП;

3) с жалоб на неправомерные действия (бездействие) и решения государственных органов и их должностных лиц, ущемляющие права юридических лиц, - 5 МРП;

4) с заявлений об оспаривании уведомлений по актам проверок и (или) уведомлений по результатам горизонтального мониторинга:

для индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств - 0,1 процента от оспариваемой суммы налогов, таможенных платежей и платежей в бюджет (включая пени), указанных в уведомлении, но не более 500 МРП;

для юридических лиц - 1 процент от оспариваемой суммы налогов, таможенных платежей и платежей в бюджет (включая пени), указанных в уведомлении, но не более 20 тысяч МРП;

5) с исковых заявлений о расторжении брака - 0,3 МРП.

В случаях раздела имущества при расторжении брака пошлина определяется от цены иска согласно подпункту 1) настоящего пункта;

6) с исковых заявлений о разделе имущества при расторжении брака с лицами, признанными в установленном порядке безвестно отсутствующими или недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия, либо с лицами, осужденными к лишению свободы на срок свыше трех лет, - согласно подпункту 1) настоящего пункта;

7) с исковых заявлений об изменении или расторжении договора найма жилища, о продлении срока принятия наследства, об освобождении имущества от ареста и с других исковых заявлений неимущественного характера или не подлежащих оценке, - 0,5 МРП;

8) с заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, за исключением указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 13) настоящего пункта, - 0,5 МРП;

9) с ходатайств об отмене решений арбитража - 50 процентов от размера государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления неимущественного характера в суд Республики Казахстан, а по спорам имущественного характера - 50 процентов от размера государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления имущественного характера в суд Республики Казахстан и исчисленной исходя из оспариваемой заявителем суммы;

10) с заявлений о вынесении судебного приказа - 50 процентов от ставок государственной пошлины, указанных в подпункте 1) настоящего пункта;

11) с заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений арбитража и иностранных судов - 5 МРП;

12) с заявлений о повторной выдаче копий (дубликатов) судебных решений, приговоров, определений, прочих постановлений судов, а также копий других документов из дела, выдаваемых судами по просьбе сторон и других лиц, участвующих в деле, - 0,1 МРП за каждый документ, а также 0,03 МРП за каждую изготовленную страницу;

13) с заявлений о признании юридических лиц банкротами, применении реабилитационной процедуры, применении ускоренной реабилитационной процедуры - 0,5 МРП;

14) с исковых заявлений физических лиц о взыскании в денежном выражении компенсации морального вреда, причиненного распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, - 1 процент от суммы иска;

15) с исковых заявлений юридических лиц о взыскании убытков, причиненных распространением сведений, порочащих деловую репутацию, - 3 процента от суммы иска.

2. С ходатайств о пересмотре судебных актов в кассационном порядке на определения по вопросам отмены решений арбитража и выдачи исполнительных листов на принудительное исполнение решений арбитража и иностранных судов, решения и постановления судов по спорам неимущественного и имущественного характера государственная пошлина взимается в размере 50 процентов от соответствующей ставки

государственной пошлины, установленной в пункте 1 настоящей статьи при подаче искового заявления (заявления) по таким спорам.

3. За исковые заявления, содержащие одновременно требования имущественного и неимущественного характера, взимается одновременно государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера и для исковых заявлений неимущественного характера.

Согласно ст.616 Налогового кодекса, от уплаты государственной пошлины в судах, а также при обжаловании судебных актов освобождаются следующие лица:

1) истцы - по искам о взыскании сумм оплаты труда и другим требованиям, связанным с трудовой деятельностью;

2) истцы - авторы, исполнители и организации, управляющие их имущественными правами на коллективной основе, - по искам, вытекающим из авторского права и смежных прав;

3) истцы - авторы объектов промышленной собственности - по искам, вытекающим из права на изобретение, полезные модели и промышленные образцы;

4) истцы - по искам о взыскании алиментов;

5) истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца;

6) истцы - по искам о возмещении материального ущерба, причиненного уголовным правонарушением;

7) физические и юридические лица, кроме лиц, не имеющих отношения к делу, - за выдачу им документов в связи с уголовными делами и делами по алиментам;

8) истцы - по искам о взыскании в доход государства средств в счет возмещения ущерба, причиненного государству нарушением природоохранного законодательства Республики Казахстан;

9) заявители - по заявлениям о нарушениях избирательных прав граждан и общественных объединений, прав граждан и общественных объединений участвовать в республиканском референдуме;

10) профессиональные школы и профессиональные лицеи, обеспечивающие подготовку работников квалифицированного труда и рабочих кадров повышенного уровня квалификации, - по искам о взыскании понесенных государством расходов на содержание учащихся, самовольно оставивших учебные заведения или исключенных из них;

11) физические и юридические лица, обратившиеся в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в суд с заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц или государства;

12) поверенный (агент), обратившийся в суд с иском по возврату бюджетных кредитов, а также государственных и гарантированных государством займов в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

13) истцы - участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, инвалиды, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида - по всем делам и документам;

14) истцы-оралманы - по всем делам и документам, связанным с приобретением гражданства Республики Казахстан;

15) физические и юридические лица - за подачу в суд заявлений:

об отмене определения суда о прекращении производства по делу или оставлении заявления без рассмотрения;

об отсрочке или рассрочке исполнения решения;

об изменении способа и порядка исполнения решения;

об обеспечении исков или замене одного вида обеспечения другим;

о пересмотре решений, определений или постановлений суда по вновь открывшимся обстоятельствам;

о сложении или уменьшении штрафов, наложенных определениями суда;

о повороте исполнения решений суда о восстановлении пропущенных сроков;

об отмене заочного решения суда;

о помещении в специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания;

а также жалоб:

на действия судебных исполнителей;

частных жалоб на определения судов об отказе в сложении или уменьшении штрафов;

других частных жалоб на определения суда;

жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях;

16) органы прокуратуры - по всем искам;

17) государственные учреждения и государственные учебные заведения среднего образования - при предъявлении исков и обжаловании решений судов, за исключением случаев защиты интересов третьих лиц;

18) общественные объединения инвалидов и (или) созданные ими организации, в которых работают не менее 35 процентов инвалидов по потере слуха, речи, а также зрения, - при подаче исков в своих интересах;

19) страхователи и страховщики - по искам, возникающим из договоров обязательного страхования;

20) истцы и ответчики - по спорам, связанным с возмещением ущерба, причиненного гражданину незаконным осуждением, незаконным применением меры пресечения в виде заключения под стражу либо незаконным наложением административного взыскания в виде ареста;

21) Национальный Банк Республики Казахстан, его филиалы, представительства и ведомства - при подаче исков по вопросам, входящим в их компетенцию;

22) ликвидационные комиссии принудительно ликвидируемых финансовых организаций - по искам, заявлениям, жалобам, поданным в интересах ликвидационного производства;

23) временные администрации принудительно ликвидируемых финансовых организаций - по искам, заявлениям, жалобам, поданным в интересах временной администрации;

24) банки, уполномоченные в соответствии с законом Республики Казахстан на реализацию государственной инвестиционной политики, - при подаче исков:

о взыскании задолженности по кредитам, выданным на возвратной основе за счет бюджетных средств;

об обращении взыскания на имущество;

о банкротстве должников в связи с неисполнением ими обязательств по внешним государственным и гарантированным государством займам, а также займам, выданным за счет бюджетных средств;

25) представители держателей облигаций - при подаче исков от имени держателей облигаций по вопросам неисполнения эмитентами обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций;

26) банкротные и реабилитационные управляющие - при подаче исков в интересах процедуры банкротства, реабилитационной процедуры в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;

27) органы внутренних дел - при подаче заявлений по вопросам, связанным с выдворением иностранцев и лиц без гражданства за пределы Республики Казахстан за нарушение законодательства Республики Казахстан;

28) истцы (заявители) - по искам (заявлениям) о защите прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе в интересах неопределенного круга лиц, по вопросам охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;

29) организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, - при предъявлении исков и обжаловании решений судов.