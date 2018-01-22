Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Роторный двигатель Mazda: новые подробности

22 января 2018, 10:23

Как сообщает популярное издание Ward’s Auto, ссылаясь на президента североамериканского подразделения компании Mazda Масахиро Моро, К своему 100-летию в 2020 году производитель планирует использовать роторный двигатель в качестве генератора электричества для электрокаров.

Напомним, ранее стало известно о начале сотрудничества компаний Mazda и Toyota, благодаря которому роторные двигатели будут использоваться в будущих автономных транспортных средствах, построенных на платформе E-Palette. Этот уникальный проект японского автогиганта Toyota был впервые представлен производителем на выставке CES-2018 в Лас-Вегасе.

Помимо этого, как отмечает издание, компания Mazda Motor Corporation рассматривает и другой способ применения роторного двигателя в современных автомобилях, в соответствии с ужесточающимися экологическими требованиями. Так, в интервью журналистам Масахиро Моро отметил:

«Мы можем создать очень дружественный к экологической среде мотор. Роторный двигатель может быть генератором электроэнергии в автомобиле. Таким образом, у нас есть много возможностей для применения роторного мотора».

Via livecars


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...