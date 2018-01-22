Роторный двигатель Mazda: новые подробности

Как сообщает популярное издание Ward’s Auto, ссылаясь на президента североамериканского подразделения компании Mazda Масахиро Моро, К своему 100-летию в 2020 году производитель планирует использовать роторный двигатель в качестве генератора электричества для электрокаров.

Напомним, ранее стало известно о начале сотрудничества компаний Mazda и Toyota, благодаря которому роторные двигатели будут использоваться в будущих автономных транспортных средствах, построенных на платформе E-Palette. Этот уникальный проект японского автогиганта Toyota был впервые представлен производителем на выставке CES-2018 в Лас-Вегасе.

Помимо этого, как отмечает издание, компания Mazda Motor Corporation рассматривает и другой способ применения роторного двигателя в современных автомобилях, в соответствии с ужесточающимися экологическими требованиями. Так, в интервью журналистам Масахиро Моро отметил:

«Мы можем создать очень дружественный к экологической среде мотор. Роторный двигатель может быть генератором электроэнергии в автомобиле. Таким образом, у нас есть много возможностей для применения роторного мотора».

Via livecars