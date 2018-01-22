Хореографический шедевр «Спартак» представят на сцене «Астана Опера»

Об этой партии мечтают все артисты балета еще с начальных классов хореографического училища. Неудивительно, ведь Спартак – одна из самых мужественных ролей в балетном репертуаре. Для лауреата международных конкурсов, солиста «Астана Опера» Серика Накыспекова дебют в заглавной партии знаменитого балета «Спартак» А. Хачатуряна – достижение заветной цели. Спектакль в постановке легендарного хореографа Ю.Н. Григоровича пройдет на сцене Большого зала 24 января.





- Это моя первая ведущая партия, готовлю ее с педагогом-репетитором, Заслуженным артистом России Константином Заклинским, также меня поддерживают, направляют и разъясняют тонкости сложной хореографии мои коллеги, в частности, ведущий солист балета Бахтияр Адамжан. Мой герой не сходит со сцены все три акта, это означает, что на артиста ложится колоссальная физическая нагрузка. Здесь множество прыжков, поддержек в дуэтах, но помимо выполнения сложных технических элементов еще необходимо все время играть, передавать образ, рассказывать языком танца драматическую историю. К примеру, второй монолог – убийство гладиатора – очень эмоциональный, в этой сцене я переживаю боль потери друга. Приходится постоянно работать над образом не только в репетиционном зале. Дома задумываюсь, как лучше передать то или иное состояние души Спартака. Я столкнулся с тем, что даже ночью мне снится эта партия, - поделился Серик Накыспеков.

Монументальный балет «Спартак» – это поистине поэма о борьбе с гнетущими силами, о трагической необратимости зла, о бессмертии героического подвига. Этот хореографический шедевр является примером высочайшего синтеза музыки, хореографии и живописи. Вот уже многие десятилетия балет «Спартак» украшает репертуар многих театров мира.

В афише «Астана Опера» этот балет-эпопея впервые появился 6 июня 2014 года. Его эффектные гладиаторские бои с живым изображением смерти, муки, кровопролития, а также раскованные танцы дев-куртизанок делают эту постановку далеко не однообразной. Публика сопереживает главному герою, когда он вслепую, ничего не подозревая, убивает своего друга-гладиатора. Эту роль впервые представит на сцене «Астана Опера» Айбар Токтар.

Главные партии готовят известные казахстанские артисты. Фригия – Заслуженный деятель Казахстана Мадина Басбаева, Эгина – Асель Шайкенова, Красс – Заслуженный деятель Казахстана Таир Гатауов.

Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» - Народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

Симфонический оркестр и женский хор «Астана Опера», дирижер - Заслуженный деятель Казахстана Айдар Абжаханов, главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.

Начало в 19.00.