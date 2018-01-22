Верховный Суд: каждый должен заниматься своим делом

Токсан Шиктыбаев

доктор юридических наук,

генеральный директор Исследовательского института права

и профессионального обучения

Часть первая

Предисловие

С двойственным чувством прочитал предновогоднее обращение Верховного Суда Республики Казахстан (далее Верховный Суд - Т.Шиктыбаев), обнародованное 28 декабря 2017 г.

С одной стороны, полностью согласен с тем, что надо повысить доверие граждан, бизнеса и инвесторов к правоохранительной и судебной системам, сделать правосудие доступным, понятным и справедливым для любого человека, высокоэффективным и экономным для государства /1;2/.

Думается, что Верховный Суд здесь искренен. По крайней мере, стремление нынешнего председателя Верховного Суда, который будучи на должности генерального прокурора, провел ряд преобразований, направленных не на «показуху», а на реальное улучшение ситуации. Я лично не знаком с господином Ж. Асановым, поэтому объективность сказанного, думаю, не должна вызвать сомнения.

С другой стороны, обращение адресное - а именно, адресовано оно адвокатам и прокурорам, причем, как видим, адвокаты названы первыми, что свидетельствует о той важной роли, которую они выполняют. Некоторое непонимание вызывает здесь то, что за пределами обращения остался такой важнейшей и концептуальный институт как юридическая наука.

Может быть, и прав Верховный Суд, поскольку правовая наука, как и наука в целом, находится в стагнации, переживает не лучшие времена. Если это недоверие, то это недоверие, как представляется, взаимное. Подчеркну, именно доверие, Верховный Суд пытает укрепить настоящим обращением, что вызывает полную поддержку с моей стороны.

В то же время, юридическая наука, базирующая на концептуальных положениях гуманитарной науки и философии права, является той фундаментальной основой, без которой справедливое правоприменение и правосудие не получат серьезного развития. Метод проб и ошибок в современный век, думается, устарел, и на это у Казахстана попросту нет времени.

Вне рамок обращения Верховного Суда остаются и такие институты как Арбитраж, корпоративные и иные практикующие юристы, но это отдельная тема.

Надеясь, что настоящее обращение Верховного Суда это лишь первый шаг, следующим - должно стать вовлечение в этот процесс научной и всей юридической общественности, затем и общества в целом.

В этом контексте название настоящей статьи несет двойственный смысл. С одной стороны, его можно понимать как обращение-призыв Верховного Суда к юридическому сообществу, с другой, - как обращение к самому Верховному Суду - отказаться от несвойственных ему полномочий и сконцентрировать свою работу на своих конституционных функциях.

Состояние судебной системы отражает не только уровень доверия общества к власти, оно служит индикатором того, привержено ли государство к идеалам верховенства права и гражданского общества. Судебная власть есть ключевой институт в структуре государственного управления. В этой связи, обнадеживает, что именно Верховный Суд инициирует эту большую работу по укреплению доверия общества к правоохранительной и судебной системам, повышению справедливости и эффективности правосудия.

В настоящей статье, как отзыве (реакции) на обращение Верховного Суда, предлагается некоторое видение по тем вопросам, которые выносятся им на повестку дня.

Выше забор - меньше доверия

Когда на другой стороне планеты, первый встречный добро улыбнулся и поздоровался, я был удивлен, но не подал виду, и ответил на его приветствие - на своем ломаном английском. Первое что пришло в голову - эта была мысль, откуда он меня может знать? Это было в Саннивейле (штат Калифорния) в июле 2016 г. Так начал я свое знакомство с Северной Америкой. Живущие там наши соотечественники сказали, что доброжелательность заложена в ментальности и образе жизни сегодняшних американцев.

Другое, что меня удивило, редко кто из водителей нарушает правила дорожного движения, никто сзади или сбоку не сигналит, не подрезает, не паркует автомобиль в неотведенных для этого местах, участники движения вежливо пропускают друг друга при перестроении, ставят (паркуют) автомобиль строго в рамках разметки.

Третье, что поразило меня, это отсутствие заборов, если они даже есть, то выполняют чисто декоративную функцию. Нет необходимости говорить, про наши заборы в частном секторе, пропускные системы в ряд государственных учреждений и т.д. Я сразу вспомнил, когда то услышанное выражение, «высота забора определяет уровень доверия в обществе». Причем не только в прямом, но и в переносном, метафорическом, понимании.

Я не идеализирую США, у них - свои недостатки, есть там и бюрократия. Речь о другом...

Пиво на разлив. Да, да. Вы прочитали правильно, не на «розлив», а на «разлив».

Летом прошлого года, мне пришлось обращаться в Суд по одному простейшему гражданскому делу, если перевести на язык математики, это как решение примера 2+2. Так вот, в постановляющей части судебного решения на 1/3 страницы формата А4 (дело рассматривал председатель Суда города областного значения) было допущено 4 технические ошибки в идентификационных характеристиках и размере иска, что делало невозможным без внесения соответствующего изменения другим решением суда исполнение первого решения.

Вы можете спросить, причем здесь пиво? Притом. Общий уровень грамотности и культура в обществе, как представляется, мало отличаются от того, где работает человек, в бизнесе (малом и большом), в государственном или частном секторе. Если обратить внимание на вывески в городах, каких только ошибок там нет. Так, в областных центрах, в Астане и даже в Алматы, нередко встречаются вывести и рекламы, написанные большими буквами «Пиво на разлив». Это состояние и нашей грамотности и нашего отношения к бизнесу и самим общественным ценностям.

На смысловые и грамматические ошибки судебных решений нередко обращали внимание на страницах печати, в том числе и первые руководители судебной системы. Это одна из концептуальных проблем судебной системы.

Основной инстинкт. У известного российского сатирика А. Трушкина, есть монолог (глубоко мировоззренческий и философский) с обозначенным названием. Я далек от мысли оценивать российский народ, привожу выдержку этого выступления здесь лишь по той причине, что в прошлом и настоящем у наших народов много общего. Суть монолога такова.

У каждого народа есть свои инстинкты. У французов - любовь, у немцев - порядок, у бразильцев - карнавал. Что у нас? К чему нас всего больше тянет, к пьянству, воровству, хождению в гости, вранью, матершине, обжорству, сексу и глупости. Теперь среди них надо определить самый главный инстинкт, пишет сатирик. Опуская все подробности его дискурса (рассуждения проведенного им конкурса), отмечу, что в полуфинал вышли воровство, пьянство, сходить в гости и вранье, в финал - воровство и пьянство. Победило воровство. Вывод автора: нужен другой основной инстинкт, иначе пропадем.

Воровство в определенной мере свойственно человеку по природе и сущности. Еще Марк Твен говорил, «рабочий ворует на заводе пассатижи, депутат - железную дорогу». О человеческих пороках, применительно к казахскому народу, хорошо отмечает Абай в своей прозаической поэме «Қара сөз».

Что говорил Абай? Абай, в частности, пишет: «Мы только и думаем, как бы увеличить свои стада и табуны, обеспечить скотом не только себя, но и детей своих. Когда же это удается, стада передаются пастухам, а мы, новоявленные богачи, лишь едим до отвала мясо, досыта пьем кумыс, забавляемся красавицами, наслаждаемся бегом скакунов. Если зимовки становятся тесными, начинаем торги с соседями или борьбу: в ход идут кляузы, взятки, сила. Пострадавший же теснит другого соседа или ему уготована судьба изгоя…

Мы мечтаем об обнищании соперников, те хотят, чтобы разорились мы. Со временем зависть вырвалась наружу, вылилась в открытую борьбу. Мы стали враждовать, драться, делиться на различные партии, и, чтобы отстоять свои богатства и пастбища, начали грызться за власть и чины. Никто не остался в стороне от этой лихой круговерти. Так скажите мне, разве возможно нам желать добра друг другу? /3/»

Не думаю, что Абай не любил свой народ. Напротив, в этом его откровении, как представляется, выражаются его боль и страдания, этим он хочет показать то, что нельзя бездействовать и с этим нельзя жить. Великий мыслитель показывает причины всего этого и предлагает конкретные рекомендации по их преодолению и сглаживанию.

Абай далеко не одинок в этом вопросе, этому посвящено огромное количество философских и научных трудов, литературных произведений.

У читателя возникает вопрос, причем здесь Верховный Суд, правосудие, правоприменение и правоохранительная деятельность, адвокаты и прокуроры? Ответ банален. Право, которое охватывает выше обозначенное, существует в определенном пространстве и определенное время (историческая цивилизация), обусловлено природой и сущностью человека, способом его коллективного бытия (культурой, ментальностью, экономикой, политикой и т.д.). Вне человека и его социальной обусловленности право не существует по определению. Всякий вопрос правосудия с необходимостью методологически связан с прозой человеческой жизни, отношением человека к свободам и правам другого, к нормам права, ценностям и т.д.

Прав известный цивилист И.А. Покровский, который пишет: «Чем больше углубляется исследование юридических проблем, тем яснее обнаруживается, что сплошь и рядом в основе вызываемых ими споров и разногласий лежит не что иное, как именно глубокое расхождение в философской подпочве этих проблем, в самых этических предпосылках для их разрешения» /4. С.77/.

Забор, его высота, это та метафора, которая характеризует: разрыв между категориальным представлением мира, с одной стороны, и мирозданием (окружающей действительностью, природой, «вещью в себе»), с другой; различие в ментальности и культуре современных цивилизаций и народов; уровень доверия между государством (властью) и населением; разрыв в материальном благосостоянии между различными слоями населения и т.д.

В нашем случае, т.е. осмысление проблемы права, правоприменения, укрепление доверия населения к правосудию и правоохранительной системе, государству в целом, в целях которого Верховный Суд обращается к адвокатам и прокурорам, как представляется, по существу есть вопрос осмысления разрыва между правом должным и правом сущим, правосудием должным и правосудием сущим.

Чем выше забор - тем ниже доверие, соответственно, если мы хотим укреплять доверие к судебной власти, то, в первую очередь, необходимо сокращать разрыв между судебной властью как должным и судебной властью как сущим, устранять противоречия в миропонимании судебной власти, с одной стороны, и общества, с другой.

Правовая природа и сущность судебной власти и правосудия

Прежде чем говорить о соотношении судебной власти как должного (каким она должна быть) и судебной власти как сущего (каковой она является в реальности) надо определиться, что составляет природу и сущность этого явления, каковы природа и сущность осуществляемого ею правосудия.

Власть - это возможность оказать воздействие на что-то и на кого-то. Власть тесно связана с господством и авторитетом. М.Вебер определил власть следующим образом: «Власть состоит в способности индивида А добиться от индивида Б такого поведения или такого воздержания от действий, которое Б в противном случае не принял бы и которое соответствует воле А» /5/.

Природа и сущность судебной власти, на мой взгляд, складываются из следующего:

а) Судебная власть производна от понятия государственная власть, если смотреть еще глубже, то она зависит от понятия государства. Понимание и теория природы и сущности государства, его обусловленность с правом, как известно, вызывают не меньшие дискуссии в философии и гуманитарной науке. В рассматриваемом контексте принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную является ключевым, ограничивающим свободу (волю, произвол) государства в интересах граждан, их жизни, прав и свобод, характеризует формальную приверженность государства к таким цивилизационным ценностям как гражданское общество, демократия, либерализм и верховенство права.

б) Судебная власть ограничена сферой правоприменения (правосудием), обязанностью применять законы и другие нормативные правовые акты, согласно конституционному принципу разделения власти она не может осуществлять законодательные и исполнительные властные функции.

в) Судебную власть осуществляют исключительно судебные органы (судьи) от имени государства, судья формально (согласно закону) процессуально самостоятелен.

г) Судебная власть это социальный институт, состоящий из правовых норм и юридического механизма их обеспечения, авторитетом и силой (принуждением) государства.

д) Решения Суда являются обязательными для исполнения всеми субъектами: физическими и юридическими лицами, государством.

е) Судебная власть представляет определенную систему государственных органов, осуществляющих правосудие, а также определенный вид деятельности (процесс) - судопроизводство и правосудие. В судебную систему, как представляется, необходимо включить и такой институт как присяжные заседатели, но в эту систему не входит такой важный институт правосудия как Арбитраж.

Здесь приводятся, казалось бы, очевидные вещи, однако сознание власти, юристов и ученых не всегда воспринимают и не хотят воспринимать обозначенные положения. К примеру, это проявляется в нарушении принципа разделения власти. Исполнительная власть не так уж редко диктует свою волю власти судебной, которая, в свою очередь, пытается через нормативные постановления Верховного Суда осуществлять законодательные функции. Судьи при осуществлении правосудия оглядываются на свое руководство, выносят противоречивые решения по схожим делам и т.д.

Обозначенные сущностные компоненты судебной власти в их взаимообусловленности по существу есть те критерии, на основе признания и соблюдения (непризнания, несоблюдения) их обществом (судебной властью, судьями) следует определять, является ли судебная власть таковой, каковой ее представляет Конституция.

Правосудие, что первично право или государство?

Правосудие, как и любое категориальное представление, имеет различные понятия и по-разному трактуется научными теориями. Данная категория образуется из двух самостоятельных фундаментальных и концептуальных элементов философского дискурса - категорий «право» и «государство». Определение природы и сущности правосудия зависит от того, на какую из этих категорий следует опираться как на базовую (определяющую, первичную, методологическую).

Если исходить из структурной этимологии данного слова, то, как определяет В. И. Даль, «правосудие» — «правый суд, решение по закону, по совести, … правда» /6. С.380/. В основе данного понятия лежит приоритет права, его первичность, основанные на принципах морали и справедливости. Такое понятие правосудия соответствует праву как должному, теории естественных прав человека, таким цивилизационным ценностям как гражданское общество, либерализм, демократия, нравственность и справедливость, самоценность человека, и главное, верховенство права.

Если исходить из приоритета государства в лице судебной власти, то, как определил С.И. Ожегов, это «деятельность судебных органов» /7. С.511/. Несколько шире понятие правосудия трактует Д. Н. Ушаков. Он считает, что под правосудием понимается и «деятельность судебных органов, основанная на законе» и «судебная деятельность государства (юстиция)» вообще» /8/.

Как видим, ни С.И. Ожегов, ни Д. Н. Ушаков не связывают природу и сущность правосудия с правом должным, основанном на равенстве и справедливости, нравственных принципах и самоценности человека. Ключевыми элементами в этих понятиях выступают суд как государственный орган, закон как продукт государства и деятельность как нейтральная категория. Такая позиция соответствует теории позитивного права и исторической школе права.

Осознание в преамбуле Конституции народа как гражданского общества, приверженного к идеалам свободы, равенства и согласия, утверждение ст. 1 Основного закона Казахстана демократическим, правовым государством, высшими ценностями которого являются человек, свидетельствуют, что с позиции Основного закона природа и сущность правосудия в Казахстане базируется на приоритете права перед государством - права должного, основанного на самоценности человека и обозначенных в Конституции ценностях и принципах.

Соответственно, и правовой статус Суда как ветви власти должен строиться на основе первичности права, именно на этой основе необходимо проводить осмысление соотношения правосудия должного и правосудия сущего, судебной власти как должного и судебной власти как сущего. Правосудие и судебная власть взаимно обуславливающиеся категории, поэтому представляется целесообразным рассмотреть обозначенное соотношение через одну из этих категорий - именно, через судебную власть.

Судебная власть: должное и сущее

Должное и сущее - это категории философского дискурса, в которых отражается противоположность между фактическим положением дел (поступком, психологическим, общественным состоянием) и положительным положением дел. Категория должного, противоположного сущему, на мой взгляд, с необходимостью присутствует в представлении не только о моральном идеале, но и самоценности человека, формальном равенстве и справедливости.

Концептуальные вопросы права как должного и права сущего в их антитезе будут опубликованы на данном информационном ресурсе в ближайшее время, поэтому сразу остановлюсь на вопросах осмысления природы и сущности судебной власти как сущего и природы и сущности судебной власти как должного в их противоположности.

Судебную власть как сущее характеризуют:

а) конкретный поступок (поведение) каждого работника судебной системы (прежде всего судьи), руководителей Суда различных инстанций - точнее, соответствие принятого судебного решения и процесса судопроизводства принципам права и основным началам законодательства, букве закона, правильное применение аналогии закона и права в случаях, когда возникают пробелы или противоречия в законодательстве. Разумеется, если последнее закон допускает;

б) психологическое (внутреннее) отношение указанных лиц к указанным требованиям закона - точнее, восприятие и признание (непризнание) этих требований совестью и моралью того или иного судьи, внутреннее признание (непризнание) судьей принципа неукоснительного исполнения закона как гражданского и профессионального долга;

в) общественное состояние, которое складывается из множества компонентов коллективного бытия человека, имеющего отношение к судебной власти и правосудию. Среди этих компонентов основными, на мой взгляд, являются доверие граждан к этим системам. Общественное состояние характеризуют также поступки и психологический (внутренний) мир судей.

Судебная власть как должное, в свою очередь, есть представление (модель), все положительное из всего обозначенного:

а) это основанные на строгом соответствии с требованиями закона решения Суда и процесс судопроизводства, обязательное исполнение этих решений всеми гражданами, юридическими лицами и государством;

б) признание и уважение к судебной системе и правосудию со стороны граждан и самих судей, признание верховенства права;

в) состояние общества, в котором судебная власть осуществляет правосудие строго в соответствии с законом, на основе эффективных институтов, население доверяет судебной системе и правосудию.

Структурирование ситуации

Сложившую ситуацию в казахстанском обществе (общественное состояние), как и в любом другом, можно структурировать в следующем порядке.

Во-первых, это сложившееся состояние обыденной повседневной жизни населения страны (житейская ситуация), которое характеризуется (живет) своей размеренной городской или сельской жизнью, озабочено текущими проблемами. В целом оно мало интересуется общественно-экономическим устройством и имеет поверхностное знания о законах функционирования общества и институциональном его обеспечении. Отношение населения к правосудию и в целом к государству больше иждивенческое и пессимистичное.

Думаю, сюда можно отнести и работников правоприменительной и правоохранительной систем, практикующих юристов, разумеется, за небольшим исключением.

Во-вторых, это состояние, характеризующее институциональное устройство социально-экономического и политического пространства страны (институциональная ситуация). Институты являются основой существования любой страны и эффективности проводимых государством преобразований, стабильности и справедливости правосудия и деятельности правоохранительных органов.

Как представляется, именно здесь кроется основная причина того состояния, которое сложилось в системе судебной власти. Впрочем, это характерно для общественного состояния в целом.

Прежде всего, это проблема законодательства как функционально-структурированной системы, пробелы и противоречия в материальном и процессуальном праве, противоречия в иерархии законодательных и подзаконных актов, несовершенство юридических механизмов обеспечения норм этих актов. Ярким примером такового является произвольное толкование нормативным постановлением Верховного Суда положений закона - превышение полномочий Верховным Судом.

Другим моментом институциональной проблемы правосудия выступает пренебрежение (манипулирование) Законом, которое академик НАН РК М.К. Сулейменов назвал неуважением к Закону /9/. Следующим моментом, - слабый профессионализм со стороны ряда судей.

В-третьих, это состояние, которое характеризует обусловленность правопорядка и правовую систему со стороны культуры и правосознания казахстанского общества, ментальностью и ценностями членов этого общества (гражданина, судьи), политическим режимом и экономикой. Это самая сложная сфера человеческого познания. По отношению к праву ее следует исследовать в рамках философии права во взаимосвязи с социологией и экономикой права, а также другими отраслями гуманитарной науки. В Казахстане философия, социология и экономика права кем-либо серьезно не представлены.

Свое обращение Верховный Суд начинает со следующего: «Многое, а иногда абсолютно всё, зависит от нашего с вами профессионализма, ответственности, добросовестности и порядочности». С одной стороны, это свидетельствует о том, что Верховный Суд понимает всю глубину проблемы, с другой, - как уже говорилось, в рамках самой правовой системы и юридической науки проблема правосудия и доверия к судебной власти и правоохранительным органам, государству не может быть решена.

Доверие как центральное звено в структуре правосудия

В своем новогоднем обращении Верховный Суд особо выделяет укрепление доверия граждан, бизнеса и инвесторов к правоохранительной и судебной системам, государственной власти, что вполне понятно.

Доверие, на мой взгляд, представляет собой главное условие существования и развития современной цивилизации, вытекающего из такого необходимого признака бытия человека как коллективность - сосуществование. Доверие есть основа всех социальных институтов.

Доверие - это совокупность представлений и настроений субъекта, отражающих его ожидания того, что объект (другой субъект общественных отношений) будет действовать согласно установившимся в обществе формальным или неформальным правилам, условиям общественного или двухстороннего (многостороннего) договора;

Доверие - это готовность субъекта делегировать определенному объекту (другому субъекту) реализацию функций, вытекающих из обозначенных правил и условий договора. Недоверие, следовательно, - это ожидание субъектом того, что противостоящий ему субъект (сторона общественного или иного договора) не будет соблюдать эти правила и условия договора.

Призыв того, что необходимо укреплять доверие граждан, бизнеса и инвесторов к правоохранительной и судебной системам, государственной власти, это концептуальная позиция. Это признание того, что граждане и юридические лица исходят из того, что должностные лица судебных и правоохранительных органов, как правило, нередко не руководствуются нормами права, пренебрегают и манипулируют правовыми нормами, что во главе их ценностей лежат не нормы права, а другие, - прежде всего экономические. Такое признание есть большая заслуга Верховного Суда, поскольку без объективной оценки существующей ситуации априори нельзя добиться ее улучшения.

Таким образом, если мы хотим укрепить доверие общества к государственным органам, должностным лицам попросту необходимо выполнять требования закона, разумеется, что эти законы должны быть справедливыми. Это также всем известно. Но как это сделать? - это главный вопрос. Попробую на него ответить.

Прежде всего, необходимо адекватно осмыслить ситуацию - суть проблемы.

По мнению Фрэнсиса Фукуяма, фактически в политологических и этнометодологических рассуждениях доверие выступает в двух ролях. Во-первых, как вера в порядочность, доброжелательность другого человека или, в критических ситуациях как вера обоих агентов в принадлежность к одному и тому же сообществу (нации), требующая от них той или иной степени солидарности. Во-вторых, доверие понимается как готовность следовать правилам игры (институтам), принятым в обществе, например, отдавать долги, выполнять должностные обязанности, следовать принятым обычаям. Эти две роли связаны между собой, но не пропорциональны друг другу. Уровни требований к выполнению правил в разных обществах существенно отличаются друг от друга /10/.

Согласно утверждению С. Циреля, по устойчивости институтов общества делятся на теплые и холодные. Холодные общества — это те общества, где люди договорились о правилах игры (неважно, как они называются — законы, обычаи, традиции, сакральные заповеди и т. д.) и более не нуждаются в налаживании личных отношений для разрешения стандартных ситуаций (наиболее близки к этой дефиниции западные страны и страны Юго-Восточной Азии). В таких обществах основное разнообразие институтов сосредоточено на верхних уровнях их иерархии и предназначено для разрешения сложных ситуаций.

Тёплые общества — это те, где люди, наоборот, не сумели договориться об общих правилах, и вынуждены компенсировать их отсутствие (иначе говоря, одновременное существование различных правил) личными взаимоотношениями (в том числе коррупционного характера) или временными драконовскими правилами и виртуальной мистической связью каждого с вождем. Отсутствие действенного права вынуждает перманентно обращаться к его первоисточникам, в том числе представлениям о справедливости, поэтому справедливость, часто понимаемая как всеобщее равенство доходов и даже равное бесправие, занимает высокое место в шкале ценностей. И в то же время отсутствие регулятора справедливости (права, обычая и т. д.) очень часто ведет к большей несправедливости и большему имущественному расслоению, чем в холодных обществах /11/.

По существу указанные теории лишь подтверждают высказанную выше конструкцию, согласно которой для укрепления доверия общества к государственным органам, должностным лицам необходимо выполнять требования закона, формальных институтов. С другой стороны, - т.е. с содержательной части, они дают возможность осмыслить суть проблемы. В связи с этим возникает дополнительный вопрос, почему одни общества сумели создать социальные институты и они достаточно успешно работают, другие нет? Причины лежат в самых различных аспектах …

Необходимость стратегии институционального развития судебной власти и правосудия

Признание Казахстаном необходимости известной институциональной реформы и модернизации общественного сознания свидетельствует о том, что указанные сферы являются центральными в стратегии глобального развития страны. В этой связи, исходя из того обозначенного выше общественного состояния в сфере правосудия и судебной власти, осмысления этой концептуальной проблемы необходима стратегия институционального развития судебной системы (правосудия), не для бумаги, а реальной. Ее можно разработать, к примеру, на основе работы Роберта Каплана и Дейвида Нортана «Организация, ориентированная на стратегию», философии права, а также обозначенных выше отраслей гуманитарной науки.

Но это уже отдельная тема и отдельный вопрос.

Продолжение следует…

Ключевые слова: Право, государство. Верховный Суд, Судебная власть, Суд, правосудие, должное, сущее, институциализация, доверие.