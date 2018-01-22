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22 января на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

22 января 2018, 10:43

Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, на северо-западе низовая метель.

22 января погоду в большинстве областей Казахстана будет определять антициклон, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков, лишь на западе, северо-западе и востоке - небольшой снег. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, на северо-западе низовая метель, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Западно-Казахстанской областях с метелью.

В Акмолинской области - местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской, Павлодарской областях - местами туман.

В Атырауской области местами ожидается туман, гололед.

В период с 22 по 26 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильный мороз ночью -35-40 градусов, с 24 по 26 января местами очень сильный мороз -45 градусов, днем -27-32, местами -35 градусов.

В период с 22 по 26 января в Костанайской области ожидается сильный мороз ночью -33-38°С, днем -20-25°С. г. Астана: в период 23-26 января ожидается сильный мороз ночью -35-40 градусов, днем -27-32 градусов.

В Алматы днем преимущественно ясно, - 5.

В Астане днем преимущественно ясно, - 31.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: ria.ru


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