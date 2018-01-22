Компания ALSER подарила 3 квартиры и 2018 ценных призов!

Беспрецедентную акцию «Дарим три квартиры в Астане и 2018 ценных призов» от компании ALSER по праву можно назвать народной.

Стать обладателем квартиры в Астане – такую возможность подарила казахстанцам компания ALSER, запустившая мега акцию с розыгрышем ценных призов и трех квартир в столице.

Беспрецедентную акцию «Дарим три квартиры в Астане и 2018 ценных призов» от компании ALSER по праву можно назвать народной, ведь по ее итогам ценные призы были отправлены во все регионы Казахстана, а ключи от 3-х квартир получили жители села Улкен Нарын, Жайпак и поселка Ынтымак.

Принять участие мог любой житель Казахстана, купивший товар бренда Samsung в любом из 155 магазинов ALSER, расположенных в 89 населенных пунктах РК. По условиям акции необходимо было с 27 ноября 2017 года по 7 января 2018 года приобрести любой товар корейского бренда. Причем стоимость покупки не имела значения.

Первая квартира была разыграна 17 декабря 2017 года и победительницей стала – мать четверых детей Меруерт Карменова.

Победителем второго розыгрыша стал Сакипов Айдын из села Жайпак. И 14 января 2018 года – определился обладатель третьей квартиры.

Победительницей стала Калдыбаева Асемгуль, проживающая в поселке Ынтымак, ранее и не мечтавшая о собственном жилье в столице. А буквально на днях счастливая мама 3 дочерей вернулась с мужем из Астаны, где директор компании ALSER вручил им ключи от новой квартиры.

«Мы очень рады, что в нашей акции приняло участие около 20 000 покупателей и больше 2000 человек получили гарантированные призы, а 3 самых удачливых обрели новое жилье в столице. Мы надеялись и верили, что квартиры обретут те люди, которым это жилье нужнее всего. И так случайным образом получилось, что победителями 3х квартир стали многодетные семьи, со скромным достатком, которые действительно нуждаются в жилье.» - отметил представитель компании ALSER.