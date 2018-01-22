Пэрис Хилтон разделась перед свадьбой
Она выложила фотографию в полный рост, на которой на ней абсолютно нет одежды.
Бывшая наследница семейного бизнеса — крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels, — американская актриса, певица и модель Пэрис Хилтон разделась перед свадьбой с актером украинского происхождения Крисом Зилкой, сообщает Ren.tv.
На своей странице в "Инстаграме" она выложила фотографию в полный рост, на которой на ней абсолютно нет одежды. На теле Пэрис видны только шнурки.
"Вы превосходны! Вау! У вас отличное тело", — написали ей поклонники.
Фото: соцсети
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