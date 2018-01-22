Преимущества электронной цифровой подписи

В настоящее время трудно найти работника банка, не слышавшего об электронной цифровой подписи (ЭЦП). ЭЦП применяется и при передаче платежных поручений, и в системах внутреннего электронного документооборота.

Очевидно также, что технология ЭЦП имеет широкие перспективы внедрения во всех сферах жизни современного общества, связанных с передачей и обработкой информации, считает Сергей Пазизин, руководитель группы защиты автоматизированных банковских систем ОАО «Банк ВТБ», канд. физ.-мат. наук.

В отличие от собственноручной подписи, ЭЦП позволяет передавать подписанный документ по каналам связи без пересылки материального носителя документа и сохранять при этом возможность проверки подлинности документа. Это обусловлено тем, что ЭЦП связана с содержанием документа логически, а не посредством общего материального носителя. Если, например, записать документ и его ЭЦП на два разных носителя, то не возникнет никаких затруднений с проверкой того, соответствует ли данная ЭЦП данному документу. Средства проверки ЭЦП могут установить ее подлинность для электронного документа независимо от источника, из которого загружена необходимая для проверки информация.

В то же время очевидно, что документ на бумажном носителе с собственноручной подписью передать без самого носителя невозможно. Если переслать документ по факсу или в отсканированном виде по электронной почте, то потеряется не только часть информации о подписи (например, степень нажима). Прежде всего, нельзя будет установить связь между текстом документа и подписью, так как подпись могла быть переклеена с другого документа перед передачей по факсу или вставлена после сканирования с помощью редактора графических изображений.

Другим важным преимуществом ЭЦП является сложность ее подделки. На данный момент автору неизвестно ни одного случая подделки ЭЦП, созданной в соответствии с действующими международными или российскими стандартами (под подделкой здесь понимается создание такой ЭЦП, которую не отличают от настоящей обычные средства проверки, доступные каждому пользователю, при условии их корректной работы). Что касается собственноручной подписи, то установить ее подлинность с высокой степенью достоверности можно только в результате специальной почерковедческой экспертизы. В реальных условиях при проверке подлинности собственноручной подписи возникают следующие проблемы.

1. Отсутствие необходимой квалификации у подавляющего большинства «пользователей» бумажных документов. С заключением договоров, получением справок и других документов на бумажных носителях сталкиваются практически все, однако специальную подготовку проходят очень немногие.

2. Низкое качество образцов подписи и возможность их подмены.Например, если клиент банка может обслуживаться в любом его офисе, то, соответственно, в каждом офисе должен иметься и образец его подписи. Следовательно, банк вынужден рассылать отсканированные образцы подписи, обеспечивать их защиту от подмены и для проверки вместо оригинала подписи использовать ее изображение на экране монитора. Такая ситуация затрудняет проверку подлинности собственноручной подписи клиентов и создает условия для хищения денежных средств. Поэтому при выдаче денег банковские служащие не только сличают подпись клиента с образцом, но и требуют предъявить документ, удостоверяющий личность. Такая двойная проверка снижает вероятность обмана, но не позволяет исключить его полностью, так как злоумышленник может не только подделать подпись, но и использовать фальшивые документы. Не исключается также возможность сговора с работником банка и, например, получения кредита по чужим паспортным данным.

3. Недоступность образцов подписи. На практике при получении подписанного договора, счета или справки возможность сравнить подписи в этих документах с достоверными образцами часто вообще отсутствует. Такая ситуация не только объясняется низким уровнем правовой культуры, но и имеет объективные причины, связанные со сложностью организации работы с образцами подписи. В результате недобросовестная сторона может в последующем отказаться от исполнения обязательств на том основании, что документ подписан неуполномоченным лицом.

4. Изменчивость подписи, связанная с волнением, усталостью, состоянием алкогольного опьянения, невыработанностью подписи либо сознательным ее изменением. Данное свойство значительно затрудняет установление подлинности подписи и может, с одной стороны, привести к непризнанию настоящей подписи действительной, а с другой - использоваться злоумышленником в качестве основания для отказа от исполнения своих обязательств по документу, подписанному сознательно измененной подписью.

Главный специалист

Специализированного межрайонного суда

по уголовным делам Карагандинской области

Айтишева А.