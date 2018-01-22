Следственные действия в отношении беспомощных потерпевших

Главное обстоятельство, подлежащее установлению, - это факт полового контакта или иных сексуальных действий подозреваемого и потерпевшей. Типичные признаки изнасилования и насильственных действий сексуального характера подробно излагаются в курсе судебной медицины.

Независимо от характера преступления незамедлительно изымается белье заявительницы (заявителя) и белье указанного и (или) задержанного лица, проводится их медицинское освидетельствование с целью фиксации следов полового акта или насильственных действий сексуального характера и телесных повреждений, свидетельствующих о борьбе и самообороне. Это могут быть царапины, ссадины, кровоподтеки, укусы и т.п., а также повреждения одежды (разрывы ткани, отсутствие пуговиц), следы травы и грунта на одежде и теле, следы наложений ворсинок одной одежды на другую, помарки крови, спермы, слюны, волосы, чешуйки кожи и др. Все эти материальные следы выявляются при освидетельствовании, осмотре места происшествия, а также осмотре одежды потерпевшей (потерпевшего) и задержанного лица.

Признаки психического насилия не имеют материального выражения - это следы идеальные, получить их можно при допросе жертвы и насильника. Такие допросы должны тщательно готовиться. Следователь обязан детально изучить все имеющиеся материалы дела, на их основе мысленно смоделировать обстановку на месте происшествия, характер действий жертвы и посягателя. При всех обстоятельствах следователю надлежит уяснить: 1) что грозил сделать насильник, кому и какой конкретно ущерб грозил причинить; 2) когда и где намеревался привести угрозу в исполнение (немедленно или позднее); 3) как он выражал угрозу (словами, жестами или каким-то иным способом); 4) была ли у насильника реальная возможность осуществить угрозу немедленно или позже; 5) угрожал ли насильник оружием или предметом, могущим быть использованным в качестве оружия.

Установление беспомощного состояния потерпевшего - еще одно важное обстоятельство по делам данной категории. Чтобы констатировать такое состояние, необходимо выяснить следующее: 1) сознавала ли жертва сексуального посягательства характер происходящего; 2) могла ли оказать сопротивление насильнику. Отрицательный ответ хотя бы на один из этих вопросов означает, что жертва находилась в беспомощном состоянии.

Основной способ признания беспомощного состояния жертвы - комплексная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза. Она является по делам данной категории первоначальным следственным действием, ибо промедление с ее назначением может лишить следствие важных доказательств.

Главный специалист

Специализированного межрайонного суда

по уголовным делам Карагандинской области

А. Габдуллина