Возможности и преимущества видеоконференцсвязи
Экономия времени. Использование видеоконференцсвязи позволяет проводить встречи с удалёнными коллегами «на лету» прямо со своего рабочего места или из переговорной комнаты. Нет потерь времени на переезды, командировки и сбор участников, не говоря уже о множестве расходов.
Простота использования. Чтобы организовать видеоконференцсвязь, достаточно пригласить в видеоконференцию своих коллег и начать мероприятие в тот же момент, либо выбрать время его начала при планировании встречи. Во втором случае ВКС система ещё и напомнит о назначенной встрече. Не стоит забывать и о том, что в эпоху Skype’а интерфейс систем ВКС очень прост, понятен и не требует времени на обучение сотрудников.
Масштабируемость. Количество участников ограничено только возможностями ВКС инфраструктуры: собеседник может быть один, их может быть несколько десятков или даже тысяч.
Реалистичность. В отличие от телефонного разговора, видеоконференцсвязь подразумевает визуальный контакт, возможность «прочитать» эмоции собеседника, увидеть его артикуляцию. Помимо этого, ВКС системы не позволяют во время общения отвлекаться на сторонние дела и полноценно фокусируют внимание собеседника на общении, как во время реальной встречи.
Безопасность. Современные системы видеоконференцсвязи основаны на специализированных кодеках, проприетарных протоколах и активно используют шифрование, поэтому риски безопасности связаны на сегодня исключительно с человеческим фактором.
Способы внедрения видеоконференцсвязи
Различают три основных модели внедрения ВКС системы:
Выделенное решение, полностью контролируемое заказчиком и работающее в его сети.
Облачное решение, где поставщик услуг видеоконференцсвязи предоставляет инфраструктуру из интернета, а терминалы компания использует собственные, обычно это ПК. Типичный пример - Skype.
Гибридное. Данный способ подразумевает использование обеих моделей. Например, компания использует внутреннюю систему ВКС для общения внутри компании и облачный сервис для подключения внешних абонентов или проведения крупных видеоконференций, когда не хватает возможностей или ёмкости своей системы.
Варианты поставки системы видеоконференцсвязи
Аппаратные системы
Это решения для видеоконференцсвязи с уже установленным программным обеспечением на основе специализированного оборудования. Такое решение изначально готово к использованию, что называется «из коробки». Это могут быть как видеотелефоны, так и разнообразные групповые ВКС системы, включая системы телеприсутствия. Цены на такие терминалы могут значительно отличаться, но все они состоят из похожих компонентов:
Инфраструктура:
Сервер ВКС (MCU), читайте подробнее в статье о видах архитектуры видеоконференций.
Различные вспомогательные модули (см. следующий раздел).
Терминал:
кодек, аппаратный модуль для кодирования-декодирования медиа трафика;
средство отображения (встроенный в терминал монитор или внешние ЖК-экраны);
средство воспроизведения звука (встроенные в систему динамики, спикерфоны, выход на внешние системы звукоусиления);
средство захвата звука (микрофоны, спикерфоны и вход для конгресс-систем);
средство захвата видео (одна или несколько PTZ-камер, веб-камеры, либо встроенная камера);
средство захвата контента (DVI/VGA вход на кодеке, документальные камеры, возможность чтения файлов с флеш-карты).
Программные аналоги намного проще в реализации и использовании. Они представляют собой программное обеспечение для видеоконференцсвязи, которое устанавливается на компьютер или мобильное устройство, выступающее в роли терминала ВКС или даже сервера ВКС.
Для захвата и воспроизведения медиаданных используется встроенное либо внешнее оборудование: камера, микрофон, гарнитура, динамики, экран ноутбука, а так же различное USB/PCI-X периферийное оборудования, включая PTZ-камеры, карты захвата, спикерфоны. Ассортимент периферийных решений для ПК значительно шире и богаче, чем у аппаратных систем.
Программные решения легко масштабируются, они просты в установке и настройке, а все дополнительные функциональные возможности обычно уже интегрированы в них, в отличие от аппаратных.
В качестве терминала ВКС может выступать как обычный компьютер, так и смартфон, ведь кросс-платформенность - еще одно преимущество таких решений.
Главный специалист
Специализированного межрайонного суда
по уголовным делам Карагандинской области
Мурынбаев А.
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