Информационные технологии в судебной системе. Новшества 2018 года

Судебная система нашего государства активно внедряет в свою деятельность информационные технологии.

Так 2018 год, начался для сотрудников суда с хорошей новостью, информационная система «Торелик» начала взаимодействовать с информационной системой ЗАГС. В регистрационно-контрольных карточках по гражданским, уголовным и административным делам добавлен раздел ИС ЗАГС, для запроса актов гражданского состояния.

В рамках данного функционала можно получить следующие справки ЗАГС:

- актовая запись о рождении;

- актовая запись об установлении отцовства (материнства);

- актовая запись об установлении отцовства (материнства);

- актовая запись о расторжении брака (супружества);

- актовая запись о заключении барка (супружества);

- актовая запись об усыновлении;

- актовая запись о перемене имени, отчества, фамилии;

- актовая запись о смерти.

Ответ системы ЗАГС отобразится в документе в формате PDF.

При этом решение по спорам о расторжении брака, об установлении фактов, имеющих юридическое значение в т.ч. смерти лица в определенное время при определенных обстоятельствах в случае отказа органов записи актов гражданского состояния в регистрации смерти, о восстановлении родительских прав, о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении гражданина умершим, об установлении неправильностей записей актов гражданского состояния, об установлении фактов, имеющих юридическое значение в т.ч. признание отцовства, об усыновлении (удочерении) ребенка и др., будут направляться в ЗАГС после вступления в законную силу.

Судебный акт будет направляться системой в автоматическим режим после вторичного подписания ЭЦП судьи.

Кроме того, полюбившийся всем казахстанцам электронный сервис «Судебный кабинет» заработал в новой дизайне, в котором онлайн-сервисы интернет-ресурса Верховного Суда доступны всем пользователям без авторизации. Это и «Банк судебных актов» и «Ознакомление с судебными документами» и «Графики рассмотрения судебных дел» и «Просмотр документов к извещению» и «Судебная повестка».

Форум «Талдау», формируемый на основе Единого классификатора категорий дел и материалов, Нормативных Постановлений и обобщений судебной практики также доступен без логина и пароля.

Проводимые мероприятия Верховным Судом по развитию электронного правосудия, позволяют делать его более оперативным, доступным и прозрачным, что в итоге повышает рост доверия населения к судебной системе.

Заведующая канцелярии Катон-Карагайского района ВКО

Жансултанова Э.К.