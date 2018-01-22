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Упавший на вагон провод вызвал задымление трамвая в Павлодаре

22 января 2018, 11:09

Обошлось без пострадавших.

Павлодарцы снова стали свидетелями «горящего» трамвая, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Видео было опубликовано в Instagram. В публикации сообщалось, что возгорание оперативно потушили проезжавшие мимо полицейские.

В пресс-службе трамвайного управления уточняют – возгорания, как такового, не было.

- По предварительным данным, в 8:56 произошел отжог контактного провода на участке улиц Торайгырова – Кутузова. То есть контактный провод оборвался и упал на корпус вагона, который «заискрил» и, как следствие, произошло задымление. Это был вагон 17-го спецмаршрута, то есть развозка, следовавшая с вокзала на промзону. На момент происшествия там находилось пять человек. К счастью, никто не пострадал. Движение трамваев на время ликвидации последствий было остановлено. На место выехала аварийная бригада. Восстановлено движение в 10:00, - прокомментировал пресс-секретарь трамвайного управления Тимофей Голев.

Фото: кадр из видео.


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