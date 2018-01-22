В Таиланде прогремел взрыв на рынке

Жертвами взрыва на рынке в Таиланде стали три человека, около 20 получили ранения, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала Thai PBS, взрыв произошел на рынке в городе Ялла, столице одноименной провинции на границе Таиланда и Малайзии в понедельник утром. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было спрятано в мотоцикле, припаркованном у лотка с готовой пищей, с которого продавались блюда из свинины.

В результате взрыва 3 человека погибли, не менее 18 человек пострадали.

На данный момент ни одна из боевых сепаратистских мусульманских группировок, действующих на "крайнем юге" Таиланда, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Провинции Ялла, Наративат и Паттани, в которых преобладает мусульманское население, состоящее, в основном, из этнических малайцев, в прошлом входили в полунезависимый султанат Паттани, буферное государство между королевством Сиам (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия). В начале XX века в результате серии британско-сиамских договоров территория султаната была присоединена к Сиаму и административно разделена на три провинции. В настоящее время в регионе проживают не только мусульмане, но и тайцы-буддисты, в то же время регион по-прежнему остается основным центром ислама в преимущественно буддийском Таиланде. Сепаратистские движения возникали на "крайнем юге" Таиланда неоднократно. Нынешний всплеск активности сепаратистов, стремящихся к широкой автономии или отделению региона от Таиланда, начался в 2004 году. За 14 лет конфликта в Ялла, Наративат и Паттани в результате взрывов самодельных бомб и перестрелок погибли более 6,5 тысячи человек, в основном гражданских лиц.

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