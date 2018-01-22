На пленарном заседании Верховного Суда обсуждены два проекта нормативных постановлений

Председатель Верховного Суда Жакып Асанов провел очередное пленарное заседание высшего судебного органа.

В его работе приняли участие председатели судебных коллегий и судьи Верховного Суда, члены научно-консультативного совета. Кроме того, представители Конституционного Совета, Генеральной прокуратуры, министерств юстиции, сельского хозяйства, а также Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Согласно утвержденной повестке дня состоялось обсуждение двух проектов нормативных постановлений (НП). Первое - проект НП «О внесении изменений и дополнений в Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 16 июля 2007 года «О некоторых вопросах применения судами земельного законодательства».

В своем выступлении Председатель Верховного Суда Ж.Асанов отметил произошедшие изменения в земельном законодательстве, важность НП для снятия острых и наиболее проблемных вопросов правоприменительной практики.

Проект представила судья Верховного Суда Шолпан Иманиязова. Она отметила, что в нем закреплена подсудность споров о правах на земельные участки, где сторонами являются индивидуальные предприниматели и юридические лица за СМЭС по месту нахождения земельного участка. Приведены определения правоустанавливающих и идентификационных документов в соответствии с положениями Земельного кодекса, отмечено их юридическое значение. Соответствующие дополнения, связаны с изменениями законодательства регламентирующего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и перечня вещных прав лиц, не являющихся собственниками. Даны рекомендации по разрешению частых и непростых споров собственников, оспаривающих права на один и тот же участок. Отражены некоторые вопросы, возникающие у судов при разрешении дел о принудительном изъятии земельного участка, не используемого по назначению, а также по применению норм законодательства о прекращении прав собственности и землепользования. Проект НП регламентирует, что на земельный участок, находящийся в государственной собственности, не может быть признано право собственности в силу приобретательной давности.

Второй - проект НП «О внесении изменений и дополнений в Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 24 декабря 2010 года «О некоторых вопросах применения судами норм главы 27 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан». Его представила судья Верховного Суда Альфия Савинова.

НП разъясняет, что в порядке главы 29 ГПК могут быть обжалованы действие (бездействие) и акты прокурора, если они порождают для заявителя любое предусмотренное подпунктами 1) -3) части первой статьи 293 ГПК правовое последствие и действующим законодательством не предусмотрен иной порядок их обжалования. Разъяснено, что срок для обращения в суд, пропущенный по уважительным причинам, может быть восстановлен судом. Если срок не восстановлен, суд выносит решение об отказе в удовлетворении заявления, при этом иные фактические обстоятельства дела не исследуются. В качестве основания для отказа в решении указывается лишь на пропуск срока обращения в суд без уважительных причин. НП дополнено примерами возможных вариантов изложения резолютивной части решения в зависимости от заявленных требований.

Участники пленарного заседания также утвердили обновленные персональные составы Международного и Научно-консультативного советов при Верховном Суде.