Новый Ford Mustang Shelby GT500 дебютирует в Чикаго

После завершения Международного мотор-шоу в Детройте-2018 наш акцент переключается на Чикагский автосалон, который откроет свои двери в начале февраля текущего года.

В процессе подготовки организаторы выставки автомобильной промышленности опубликовали списки транспортных средств, которые будут демонстрироваться в Чикаго-2018, и одним из них, как сообщают наши североамериканские коллеги, является долгожданное купе Ford Mustang Shelby GT500 нового поколения.

Любопытен тот факт, что опубликованная новость впоследствии была удалена. Возможно, она была опубликована по ошибке. Однако по данным инсайдеров, американская компания и организаторы грядущего шоу просто хотят скрыть дебют машины.

По предварительным данным, экстремальное купе Ford Mustang Shelby GT500 2019 модельного года будет оснащено модернизированным двигателем 5.2 V8 с наддувом, отдача которого будет увеличена до 700+ лошадиных сил. Таким образом, автомобиль сможет навязать конкуренцию моделям Dodge Challenger SRT Hellcat (707 л.с.) и Chevy Camaro ZL1 (650 л.с.).

Via livecars