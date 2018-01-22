Какой чай пьют в разных странах мира

Чай является максимально интернациональным напитком, который пьют если не во всех странах мира, то уж точно в подавляющем большинстве. Японец, русский и даже египтянин для приготовления этого чудесного напитка будут использовать чайные листья, но внешний вид и его вкусовые качества будут резко отличаться, и все потому, что способ приготовления чая в разных странах различен.

1. Япония

Маття́ (матча) — японский порошковый зеленый чай. Именно этот чай традиционно используется в классической японской чайной церемонии. В наше время маття также широко используется как пищевая добавка к различным японским десертам вагаси, мороженому с зеленым чаем, а также к лапше соба.

2. Индия

Чай масала («чай со специями») — напиток родом с Индийского субконтинента, получаемый путем заваривания чая со смесью индийских специй и трав.

Фиксированного способа приготовления чая масала нет, и многие семьи имеют свои собственные рецепты. Существует огромное количество вариаций, однако единым остается наличие четырех ингредиентов: чая, подсластителя, молока и специй.

3. Великобритания

Традиция послеобеденного чая в Англии возникла в 1840 году и обычно происходила между 14:00 и 17:00 часами. Традиционно рассыпной чай заваривают в чайнике и подают с молоком и сахаром. В настоящее время формально послеобеденный чай, как правило, служит в качестве закуски в отелях или чайных магазинах. В повседневной жизни многие британцы употребляют гораздо более простую закуску, состоящую из чая (и иногда печенья), в качестве одного из многих коротких перерывов на чай в течение дня.

4. Турция

Турецкий чай обычно заваривается с помощью специального двойного заварного чайника. Вода доводится до кипения в большом нижнем чайнике. Затем часть кипятка используется для заваривания нескольких ложек измельченных чайных листьев в верхнем чайнике чуть поменьше, где получается очень крепкая заварка. Оставшаяся вода используется для разбавления чая, исходя из индивидуальных предпочтений: либо крепкий чай, либо слабый. Чай подается в маленьких стеклянных стаканах с кусочками сахара.

5. Тибет

Тибетский чай часуйма изготавливается из китайского прессованного пуэра и является важной частью повседневного рациона тибетцев. В его состав входит чай, молоко, масло яка и соль.

6. Марокко

Главной особенностью марокканского чая является мята, которая обязательно должна присутствовать в составе этого напитка.

7. Гонконг

Традиционный гонконгский чай делают из черного чая и молока (как правило, сгущенного) и подают холодным. Это является частью обеда в гонконгской чайной культуре.

8. Тайвань

Pearl milk tea, который более известен в мире как Bubble Tea, стал мировым феноменом, корни которого произрастают из Тайваня. Он может быть подан горячим или холодным и обычно с добавлением тапиоки, приготовленной в сахарном сиропе.

9. США

Сладкий чай со льдом является источником жизненной силы американцев. Обычно изготавливается с использованием сильно заваренного чая Lipton с добавлением сахара, лимона или щепотки соды для нежности.

10. Россия

Издревле чай в России заваривали в самоварах, но современные люди давно перешли на электрические чайники. Любимый сорт чая у русских — черный, да покрепче.

11. Пакистан

В Пакистане, как и в Индии, принято пить масала-чай, приготовленный с использованием черного чая, молока и пряностей.

12. Таиланд

Тайский чай ча йен представляет собой черный чай со сгущенным молоком и льдом.

13. Китай

Китайцы очень любят чай. На этой фотографии изображен желтый пуэр, который упаковывают в виде кирпичиков или шаров, рассыпают в чашку и погружают в горячую воду.

14. Египет

В основном египтяне пьют несладкий черный чай в течение дня. На египетских свадьбах зачастую подают чай с гибискусом.

15. Монголия

Suutei tsai — традиционный монгольский чай, который готовят с молоком и солью и подают в плоских чашках.

16. Кения

Кенийцы предпочитают пить простой черный чай.

17. Аргентина

Аргентинцы предпочитают чай мате. Этот зеленый чай с высоким содержанием кофеина имеет дымный аромат и может быть подан горячим или холодным.

18. Южная Африка

Ройбуш — ярко-красный чай, произрастающий в Южной Африке. Обычно подается без молока или сахара и имеет сладковатый мягкий вкус.

19. Малайзия

Teh tarik — традиционный малайзийский чай, в состав которого входит черный чай, сахар и молоко.

20. Кувейт

Типичным послеобеденным чаем в Кувейте является черный чай с кардамоном и шафраном.

Фото: bigpicture.ru