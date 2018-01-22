Кроссовер BMW X2 добрался до Австралии

Подразделение баварского бренда BMW в Австралии огласило цены и комплектации нового компактного кроссовера X2.

Австралийские клиенты смогут приобрести немецкую новинку в единственной модификации BMW X2 sDrive20i. Минимальная цена – от $55 900, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 2 539 000 рублей.

Это означает, что в моторном отсеке новейшей модели сегмента SUV расположен 2,0-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с наддувом, способный выдавать 141 кВт (191,7 л.с.) и 280 Нм крутящего момента. Ускорение с 0 до 100 км/ч занимает порядка 7,7 секунды. Официально подтверждено, что в дальнейшем компания предложит другие модификации модели.

Модель BMW X2 sDrive20i, как следует из названия, предлагается только с передним приводом. Трансмиссия – 7-диапазонный «автомат». Ориентировочный расход топлива – около 6,1 литра на каждую сотню пути.

В стандартное оснащение компактного кросса BMW X2 в Австралии входят 19-дюймовые «катки» BMW M, спортивная подвеска BMW M, светодиодная светотехника, кожаное рулевое колесо BMW M, передние спортивные кресла, автоматический кондиционер, передние и задние датчики парковки, и многие другие «прелести».

В Австралии баварская новинка также будет предложена с пакетом M Sport X, который сочетает спортивный внешний вид с более прочным обликом, благодаря пакетам M Sport и X Line. Кроме всего прочего, машина получает множество систем безопасности и помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида и так далее.

Для заинтересованных клиентов баварская компания готова предложит опциальные пакеты Innovations Package ($2 600), Comfort Package ($2 700) и Style Plus Package ($3 300), благодаря которым у модели BMW X2 значительно расширяется функционал.

Повторимся, в Австралии баварская новинка – компактный спортивный кроссовер BMW X2 – появится в марте 2018 года.

Via livecars