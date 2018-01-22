Как коллекторы могут взаимодействовать с должниками банков по новому закону

По информации Национального банка РК, 3 декабря 2017 года завершен шестимесячный период, в течение которого юридические лица, осуществлявшие деятельность с признаками коллекторской деятельности до введения в действие закона о коллекторской деятельности обязаны были пройти перерегистрацию в органах юстиции в качестве коллекторских агентств, а также учетную регистрацию в Национальном Банке в течение трех месяцев со дня государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции, передает Zakon.kz.

С 3 декабря 2017 года любые договорные отношения банков, микрофинансовых организаций с юридическими лицами, обладавшими признаками коллекторской деятельности и не прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке, прекращены.

По данным Нацбанка, на 1 января 2018 года учетную регистрацию в Национальном Банке прошли 60 коллекторских агентств.

Со 2 июня 2017 года по 1 января 2018г. в Национальный Банк поступило 15 обращений касательно действий коллекторов, привлеченных на основании договоров взыскания задолженности с банками и микрофинансовыми организациями, заключенных до принятия закона.

Нацбанк напоминает, что законом запрещены следующие недобросовестные действия коллекторских агентств:

- распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, либо разглашение сведений, которые могут причинить имущественный вред интересам данных лиц;

- совершение противоправных действий, посягающих на права и свободы лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение данному лицу имущественного и иного вреда;

- оказание давления путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по ДБЗ или договору о предоставлении микрокредита;

- введения лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

- принятие денег (в наличной или безналичной форме), а также иного имущества в счет погашения задолженности;

- требование погашения задолженности иным имуществом, кроме денег;

- разглашение коммерческой или иной охраняемой законами РК тайну, полученной от кредитора, его представителя, или третьих лиц.

Как сообщается, для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг в мобильном приложении Национального Банка «НБК «Online», являющегося своего рода мобильной версией Общественной приемной (доступно для скачивания на государственном и русском языках в магазинах AppStore и PlayMarket) с 23 января 2018 года будет запущен новый раздел «Деятельность коллекторских агентств». В данном разделе пользователи в онлайн режиме могут получить разъяснение по вопросам взаимодействия с коллекторскими агентствами, а также обращаться по вопросам недобросовестных действий коллекторских агентств.

Наряду с мобильным приложением «НБК «Online» граждане в случае нарушения прав, могут обратиться в Национальный Банк РК письменно по адресу: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67, e-mail: info@kzp.nationalbank.kz; в Общественную приемную Национального Банка Республики Казахстан за получением правовой помощи по адресу: г.Алматы, ул.Айтеке би, 67, телефон для справок 8 (727) 2619-213, 8 (727) 2788-104 вн.2061.

Напомним, с целью снижения рисков нарушения прав должников банков и микрофинансовых организации при взыскании долгов и создания прозрачного, цивилизованного правового поля по досудебному взысканию задолженности 2 июня 2017 года были приняты законы «О коллекторской деятельности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности».

Коллекторская деятельность осуществляется на основании договора, предметом которого является оказание услуг кредитору по досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также по сбору информации, связанной с задолженностью. Коллекторская деятельность осуществляется в случае возникновения задолженности.

Не допускается осуществление коллекторской деятельности в отношении должника - физического лица, задолженность которого обеспечена залогом в виде жилища.