Фанат справил нужду в бутылку вратаря и был арестован

Охранники вывели болельщика со стадиона, а позже он был арестован за бросание предметов на поле.

Болельщик команды «Мидлсбро» справил нужду в бутылку с водой вратаря «Куинс Парк Рейнджерс» Алекса Смитца во время матча 28-го тура Чемпионшипа. Видео инцидента появилось в YouTube-аккаунте G football.

На видео мужчина в темной куртке и бейсболке помочился в бутылку, а затем бросил ее на поле к воротам голкипера «КПР» .

По информации The Mirror, охранники вывели болельщика со стадиона, а позже он был арестован за бросание предметов на поле. В феврале фаната ожидает суд.

Матч завершился победой «Мидлсбро» со счетом 3:0. «КПР» с 33 очками занимает 16 место в турнирной таблице, «Мидлсбро» расположился на восьмом месте, имея в активе 44 очка.