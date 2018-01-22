Фанат справил нужду в бутылку вратаря и был арестован
22 января 2018, 11:45
Охранники вывели болельщика со стадиона, а позже он был арестован за бросание предметов на поле.
Болельщик команды «Мидлсбро» справил нужду в бутылку с водой вратаря «Куинс Парк Рейнджерс» Алекса Смитца во время матча 28-го тура Чемпионшипа. Видео инцидента появилось в YouTube-аккаунте G football.
На видео мужчина в темной куртке и бейсболке помочился в бутылку, а затем бросил ее на поле к воротам голкипера «КПР» .
По информации The Mirror, охранники вывели болельщика со стадиона, а позже он был арестован за бросание предметов на поле. В феврале фаната ожидает суд.
Матч завершился победой «Мидлсбро» со счетом 3:0. «КПР» с 33 очками занимает 16 место в турнирной таблице, «Мидлсбро» расположился на восьмом месте, имея в активе 44 очка.
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