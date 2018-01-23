Алматинцам предлагают сдавать мусор за деньги

В пунктах приема принимают бумагу, стекло, пластик и полиэтилен. За каждый килограмм отходов платят по утвержденному тарифу. Сейчас в мегаполисе функционируют шесть точек, куда горожане приносят до полутора тысяч макулатуры в месяц. Особо активные в специальном приложении получают статус эко-героев, а также в качестве бонусов - призы и подарки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на almaty.tv.

Пирзада Ахметова рассказывает, всего за пару месяцев выработала привычку - сортировать мусор уже дома. Дальше женщина приносит готовые пакеты с пластиком и бумагой в пункт приема. Там специалист взвешивает мешки и платит за социальную ответственность.

«Мы очень обрадовались. Во-первых, чисто. Во-вторых, когда узнали, что на экологию такая у нас помощь будет мы прямо с удовольствием стали все картонки собирать, все книги старые, все принесли сюда и стали всех агитировать», - сказала Пирзада Ахметова.

Молодые специалисты разработали приложение, в котором можно отследить сколько отходов сдал человек. За каждые 25 килограммов - подарки в виде билетов в кино или на каток. Есть и рекордсмены, парень принес полторы тонны макулатуры.

«Более 600 людей скачали приложение, но из них 10% его только используют, это примерно 65 людей, которые получили свои призы ежедневно используют это приложение. У нас есть около 20 эко супергероев, которые сдали более 100 килограммов. Пользователи соревнуются между собой за лучшего электронного пользователя», - сказал разработчик мобильного приложения Айбек Рахим.

В Алматы функционируют шесть точек приема. Ежемесячно они принимают до полутора тысяч тонн отходов. Картонки, коробки, книги, газеты и журналы доставляют во вторичный пункт переработки.

В пункте приема на макулатуру, например, смотрят как на настоящие деньги. Бумагу здесь принимают, сортируют и дальше в прессованном виде отправляют на завод, где вновь производят новые, чистые картонные коробки. Таким образом, вместо того, чтобы гнить на полигоне, бумага обретает вторую жизнь, люди зарабатывают на этом деньги, а самое главное снижается вред экологии.

«Мы принимаем полиэтилен, мы принимаем ПЭД, баклажку. Мы принимаем белую бумагу, книжки, газеты. Если, например, мы можем переработать макулатуру, то остальные виды сырья мы сдаем переработчикам. В будущем, я думаю, за счет вот этих студенческих созданий приложений, рекламных акций, в будущем отойти вообще от того, чтобы выбрасывать сырье на мусорку, а делить его на сухой и влажный мусор как в Европе», - рассказал директор Департамента по сбору вторичного сырья Ержан Альмухамедов.

Ежедневно завод по переработке мусора может принимать пять тонн макулатуры. В мегополисе жители сдают всего полторы тонны. Для повышения производительности, разработчики планируют установить до 25 точек по приему в Алматы и еще несколько в пяти городах Казахстана.