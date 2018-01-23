Налоговые преференции при осуществлении электронной торговли товарами

Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области в целях разъяснения норм Налогового кодекса относительно налогового администрирования электронной торговли товарами, сообщает следующее.

Для целей налогообложения подпунктом 65) пункта 1 статьи 1 Налогового кодекса определено понятие электронная торговля товарами.

Электронная торговля товарами - это предпринимательская деятельность по реализации товаров физическим лицам, осуществляемая посредством информационных технологий через интернет-магазин и (или) интернет-площадку при одновременном соблюдении следующих условий:

- оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронной форме;

- оплата за товары производится безналичным платежом;

- наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) почтовую деятельность.

Также подпунктами 29) и 30) пункта статьи 1 Налогового кодекса даны понятия интернет-площадка и интернет-магазин.

Согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 88 Налогового кодекса налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере электронной торговли товарами, подлежат постановке на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности.

При этом постановка на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности - электронная торговля товарами, производится на основании уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, в порядке, определяемом Законом РК «О разрешениях и уведомлениях», в соответствии со вторым абзацем пункта 4 статьи 88 Налогового кодекса.

Данное уведомление, представляется в налоговый орган не позднее трех рабочих дней до начала осуществления отдельного вида деятельности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 293 Налогового кодекса налогоплательщик, осуществляющий электронную торговлю товарами, уменьшает корпоративный подоходный налог, исчисленный в соответствии со статьей 302 Налогового кодекса, на 100%.

Положения данного пункта применяются в случае, если доходы от осуществления электронной торговли товарами, с учетом превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, возникшего по операциям по такой деятельности, составляют не менее 90% совокупного годового дохода. При несоблюдении данного условия налогоплательщик не вправе применять положения данной статьи.

Согласно подпункту 2) статьи 33 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Налогового кодекса» от 25 декабря 2017 года № 121-VI пункт 2 статьи 357 Налогового кодекса до 1 января 2020 года действует в следующей редакции: «облагаемая сумма дохода индивидуального предпринимателя, применяющего общеустановленный режим налогообложения, определяется в следующем порядке:

облагаемый доход индивидуального предпринимателя, определенный в соответствии со статьей 366 Налогового кодекса,

минус

облагаемый доход индивидуального предпринимателя, осуществляющего электронную торговлю товарами,

минус

сумма корректировки дохода, предусмотренной пунктом 1 статьи 341 Налогового кодекса,

минус

сумма налоговых вычетов в размере и порядке, указанных в статье 342 Налогового кодекса.

Уменьшение облагаемой суммы дохода индивидуального предпринимателя на облагаемый доход индивидуального предпринимателя, осуществляющего электронную торговлю товарами, производится в случае, если доходы от осуществления электронной торговли товарами с учетом превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, возникших по операциям по такой деятельности, составляют не менее 90% дохода индивидуального предпринимателя, полученного совокупно за налоговый период. При несоблюдении данного условия индивидуальный предприниматель не вправе применять положения абзацев третьего и четвертого части первой данного пункта.

Также статьей 48 Закона установлено, что индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере торговли, производят исчисление суммы индивидуального подоходного налога, включаемого в стоимость патента, путем применения ставки в размере 2% к объекту налогообложения, за исключением доходов, получаемых путем безналичных расчетов, которые облагаются по ставке 1%.

На основании вышеизложенного зарегистрированным налогоплательщикам предоставляются налоговые преференции при соблюдении норм Налогового кодекса.