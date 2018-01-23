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Авария обесточила крупный район в Караганде

23 января 2018, 01:29

Свет в многоэтажных домах погас в 23 часа.

В Караганде на ТЭЦ-3 произошла авария на электросетях, в результате чего юго-восточный район оказался полностью обесточенным, передает МИА «Казинформ».

Свет в многоэтажных домах погас в 23 часа. Обесточено около 100 домов по всему юго-востоку. В аварийной диспетчерской службе компании «Караганды Жарык» пояснили, что аварии непосредственно на сетях компании нет.

«Произошло внезапное прекращение подачи электроэнергии с ТЭЦ-3. Оттуда поступает энергия в 110 киловольт. Обстоятельства аварии выясняем», - сообщила диспетчер.

В 00:15 свет в квартирах многих абонентов появился. О полном устранении аварии в компании не сообщают. Также затрудняются назвать причину отключения электричества.


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