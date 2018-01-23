Президент Филиппин призвал военных пристрелить его, если он задержится на посту

Дутерте избрали в 2016 году на шесть лет.

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил военным пристрелить его, если он пробудет на своем посту дольше положенного ему срока. Об этом он сказал во время посещения военной базы, пишет Дождь.

«Если я останусь на посту дольше срока и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу», — сказал он. Он отметил, что военные не должны позволять кому-либо манипулировать и изменять Конституцию.

«Это ваша работа — защищать Конституцию и граждан. Помните, это ваш священный долг», — добавил он.

Незадолго до этого сторонники президента в палате представителей Конгресса Филиппин выступили за созыв конституционного собрания и переход к федеративному устройству государства. Они планировали принять новую Конституцию, в результате чего парламентские выборы перенесут с 2019 года. Кроме того, будет пересмотрен срок службы депутатов и других чиновников. Как пишет The Daily Telegraph, новая Конституция может позволить президенту оставаться на своем посту после 2022 года.

Оппоненты Дутерте обвинили его в попытке продлить свои полномочия после срока. По их мнению, изменения в Конституции могут привести к установлению диктатуры в стране, какая была при президенте Фердинанде Маркосе. Он был главой государства в 1965—1986 годах.

Дутерте избрали в 2016 году на шесть лет. По законодательству Филиппин гражданин, который занимал высокий пост более четырех лет, не может вновь избираться на эту должность.