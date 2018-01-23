Головкин вернулся в США

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) вернулся в США — это означает, что в скором времени GGG может дать свое согласие на реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) и подписать контракт, сообщает Sports.kz.

По возвращении в Лос-Анджелес Геннадий посетил матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». На Staples Center он пришел не один, а вместе со своим сыном Вадимом, который занимается хоккеем и выступает за детскую команду. Любопытно, что на домашний матч «Кингз» Вадим пришел в джерси «Рейнджерс», обозначив тем самым свои клубные симпатии.

Ранее тренер Головкина Абель Санчес так отзывался о Вадиме: «Сын Геннадия — чертовски классный хоккеист. Ему 8 лет, и последний раз я видел его в игре за команду 10-летних. Он превосходный спортсмен, очень агрессивный, как и GGG. И если он продолжит заниматься, то возможно, мы когда-нибудь услышим его имя в одной из профессиональных команд».

Фото: SPORTS.KZ