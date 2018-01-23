"Казахский Месси" забил гол в первом же матче за "Уфу"

17-летний казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахметдебютировал за "Уфу" на учебно-тренировочных сборах команды на Кипре и в первом же матче стал автором гола, сообщает Vesti.kz.

Это произошло в товарищеском матче с кипрским "Алки", который стартовал в 19:00 по времени Астаны. Сейдахмет отличился в концовке первого тайма, доведя счет до 3:0.

Стоит отметить, что Сейдахмет в своем дебютном матче за клуб российской премьер-лиги вышел в стартовом составе под десятым номером.

Учебно-тренировочный сбор "Уфы" на Кипре стартовал 14 января, а Сейдахмет прибыл в расположение российского клуба спустя три дня. Первый подготовительный этап уфимского клуба продлится 12 дней. В ходе сборов "Уфа" проведет два контрольных матча: помимо "Алки" также сыграет с польской "Вислой" - матч пройдет 25 января.

Напомним, информация о переходе Сейдахмета в уфимский клуб появилась 5 января, а первым об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян. Позднее сам игрок подписался на страницу "Уфы" в Instagram, намекнув на свой предстоящий трансфер. Сейчас казахстанскому футболисту 17 лет, а 4 февраля он достигнет совершеннолетия. Лишь тогда он сможет подписать контракт с клубом.

В 2017 году Сейдахмет дебютировал во взрослом футболе. В казахстанской премьер-лиге он провел 15 матчей за "Тараз", забил один гол и отдал одну результативную передачу.

СМИ за эффектную работу с мячом прозвали Сейдахмета "казахским Месси", а генеральный директор "Уфы" Шамиль Газиев отдельно отметил его талант. В "Уфе" же казахстанца называют"Лео".

Фото: Vesti.kz