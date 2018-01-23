Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Водителей и пассажиров заглохших в мороз машин спасли полицейские в СКО

23 января 2018, 07:02

В области работает 247 пунктов обогрева, куда в случае необходимости доставляются участники дорожного движения, ставшие заложниками суровой погоды и других происшествий на дорогах.

Несмотря на то, что в Северо-Казахстанской области ограничено движение транспорта в связи с морозами, полицейские спасли замерзающих водителей и пассажиров нескольких автомашин, в том числе, граждан Киргизии, сообщила сотрудница пресс-службы областного департамента внутренних дел Динара Сагандыкова.

В Северо-Казахстанской области в связи с погодными условиями введено ограничение движения. Для автомашин с дизельным топливом выезд за пределы населенных пунктов запрещен. Полицейские в эти дни усилили патрулирование и мониторинг дорог для недопущения происшествий, связанных с морозами. В области работает 247 пунктов обогрева, куда в случае необходимости доставляются участники дорожного движения, ставшие заложниками суровой погоды и других происшествий на дорогах.

В Аккайынском районе помощь полицейских понадобилась сразу нескольким участникам дорожного движения. Сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции МПС ДВД старший сержант Жанболат Буркуталин и сержант полиции Алмаз Казбикенов помогли водителю и пассажирам автомашины Mercedes, которым пришлось задержаться на трассе из замершего дизельного топлива. Прибывшие полицейские помогли пассажирам добраться на попутном транспорте до Петропавловска, а водитель дождался машину, которая отбуксировала его транспорт в областной центр.

"Опрашивая проезжающих водителей, полицейские узнали, что вблизи села Трудовая Нива стоят две машины. Оказалось, двое граждан Кыргызстана, возвращавшиеся домой из Екатеринбурга, остались на дороге из-за технической неполадки автомобиля. Полицейские помогли им добраться до гостиницы, а оставленная до утра несправная автомашина оставалась под их охраной", — проинформировала Сагандыкова.

Нелегкой выдалась минувшая ночь и для акима и участкового инспектора Нежинского сельского округа района имени Г. Мусрепова.

Около 2 часов ночи на автодороге Петропавловск — Жезгазган из-за замерзания дизельного топлива не смогли продолжить путь две автомашины марки "Шанкси". Водителям была оказана необходимая помощь.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: ДВД Северо-Казахстанской области


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...