Замерзающего пенсионера спасли на краю села в Костанайской области

Пожилого мужчину спасли в Костанайской области, когда он едва не погиб от холода, сообщает пресс-служба Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательный отряда КЧС МВД.

По информации ведомства, 20 января в 00.12 оперативному дежурному спасательного подразделения города Аркалыка поступило сообщение, что в селе Ашутасты в 35 километрах от города пожилой мужчина, 1930 года рождения, 19 января в 23.20 он вышел из дома и направился в сторону собственного дома, но до места назначения не дошел.

Семеро спасателей на автомашине УАЗ и машине высокой проходимости "Марш – Бронто" незамедлительно выехали на поиски пропавшего 88-летнего мужчины. По истечению трех с половиной часов поиски увенчались успехом. Мужчина обнаружен в шоковом состоянии: стоял по колени в снегу на краю села в двух километрах от собственного дома.

Спасатели извлекли пострадавшего из снега, доставили до адреса проживания, передали родственникам и медицинскому работнику.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Константин Чалабов