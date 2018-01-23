Замерзающего пенсионера спасли на краю села в Костанайской области
Восьмидесятилетний пенсионер не смог самостоятельно дойти до дома.
Пожилого мужчину спасли в Костанайской области, когда он едва не погиб от холода, сообщает пресс-служба Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательный отряда КЧС МВД.
По информации ведомства, 20 января в 00.12 оперативному дежурному спасательного подразделения города Аркалыка поступило сообщение, что в селе Ашутасты в 35 километрах от города пожилой мужчина, 1930 года рождения, 19 января в 23.20 он вышел из дома и направился в сторону собственного дома, но до места назначения не дошел.
Семеро спасателей на автомашине УАЗ и машине высокой проходимости "Марш – Бронто" незамедлительно выехали на поиски пропавшего 88-летнего мужчины. По истечению трех с половиной часов поиски увенчались успехом. Мужчина обнаружен в шоковом состоянии: стоял по колени в снегу на краю села в двух километрах от собственного дома.
Спасатели извлекли пострадавшего из снега, доставили до адреса проживания, передали родственникам и медицинскому работнику.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Константин Чалабов
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