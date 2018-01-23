Гигантская кобра вызвала пробку во Вьетнаме

Во вьетнамской провинции Фухто гигантская кобра перегородила дорогу автомобилистам. Видео случившегося опубликовано на YouTube-канале ViralHog, пишет РИА Новости.

На ролике видно, что несколько машин остановились из-за того, что змея оказалась на проезжей части. Сначала водители попытались передвинуть пресмыкающееся, потянув его за хвост. Затем несколько мужчин с помощью палок постепенно стали перемещать кобру по земле. В итоге они взяли змею на руки и убрали с дороги.

Подписчики канала предположили, что автомобилисты употребят кобру в пищу, так как блюда из змей довольно распространены во Вьетнаме.

"И теперь они сделают из нее змеиный суп или змеиное виски", — написал один из пользователей.

Фото: Videoboom