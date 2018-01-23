Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

СМИ: старейшая актриса Голливуда скончалась на 106-м году жизни

23 января 2018, 08:26

Последней работой Сойер в кино стала роль мисс Салливан в телевизионной драме "Рэй Донован" ( Ray Donovan, 2013).

Американская актриса Конни Сойер, самая пожилая работающая актриса Голливуда, скончалась в США на 106-м году жизни, передает ТАСС.

Сойер умерла в своем доме в Лос-Анджелесе.

Актриса родилась в 1912 году в семье еврейских мигрантов из Румынии. В 1959 году Сойер снялась вместе с Фрэнком Синатрой и Эдвардом Г. Робинсом в комедийном фильме Фрэнка Капры "Дыра в голове" (A Hole in the Head, 1959). В 2012 году актриса, которой на тот момент исполнилось 99 лет, стала одним из старейших членов американской Академии кинематографических искусств и наук.

Последней работой Сойер в кино стала роль мисс Салливан в телевизионной драме "Рэй Донован" ( Ray Donovan, 2013).

Фото: © Photo by Todd Williamson/Invision/AP Images


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...