В Японии более 250 человек пострадали из-за снегопада

Более 250 человек пострадали в результате снегопадов в японских префектурах Токио, Тиба, Канагава, Сайтама, еще как минимум один человек погиб, следует из данных служб пожарной охраны, пишет РИА Новости.

Так, в префектуре Тиба на переезде из-за снега застряла машина, водитель, вышедший из нее, чтобы подтолкнуть или очистить путь от снега, был насмерть сбит электропоездом.

В Токио за ночь высота снежного покрова составила 23 сантиметра. В последний раз подобный снегопад в японской столице наблюдался четыре года назад.

К вечеру в Токио наблюдались серьезные нарушения в работе транспорта. Отставание в движении поездов привело к тому, что несколько сотен человек не успели на пересадку на последнюю электричку. Железнодорожная компания Japan Railways East была вынуждена предоставить пассажирам поезд в качестве места для ночлега.

В аэропорту Нарита в префектуре Тиба рядом с Токио и токийском аэропорту Ханэда было отменено 337 рейсов. Только в Нарите 9 тысяч пассажиров провели ночь в вестибюлях. Авиакомпании проводили выдачу одеял и еды.

В тоннеле Яманотэ в Токио застыли без движения несколько десятков автомобилей. Водители были вынуждены на время оставить свои машины и эвакуироваться через запасный выход.

Несмотря на то, что к утру вторника снегопад закончился, продолжаются перебои в работе транспорта. Некоторые школы из-за этого отменили первые уроки.

Фото: © REUTERS / Kim Kyung-Hoon