В Эмиратах будут наказывать молящихся водителей

Местные власти объяснили, что приняли такое решение, поскольку подобные остановки опасны для остальных участников дорожного движения.

В ОАЭ водители, которые будут останавливать транспортные средства на магистралях в не предназначенных для этого местах, будут оштрафованы на тысячу дирхамов (272 доллара), сообщает Gulf News.

Местные власти объяснили, что приняли такое решение, поскольку подобные остановки опасны для остальных участников дорожного движения.

Как отмечается, некоторые водители автобусов, перевозящие рабочих, а также другие автолюбители паркуются на обочинах в большинстве случаев именно для того, чтобы помолиться.

Представители дорожной полиции призывают использовать для этого специальные молельные комнаты, расположенные на заправках, а также ходить непосредственно в мечети вместо того, чтобы молиться на дорогах.

В конце ноября 2017 года министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что полиция «будет мешать» тем, кто станет молиться на улицах французских городов.

Источник: Lenta.ru

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters