23 января на большей части Казахстана сохранится погода без осадков

Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, на северо-западе низовая метель.

23 января погоду в большинстве областей Казахстана будет определять антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, лишь на западе и юге - небольшие осадки. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, на северо-западе низовая метель, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-25 м/с.

В Карагандинской, Северо-Казахстанской областях – ветер до 15-20 м/с.

В Акмолинской, Костанайской областях - местами усиление ветра до 15-20 м/с, с низовой метелью, туман.

В Павлодарской области - местами туман.

В Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в отдельном районе ветер до 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, местами Северо-Казахстанской областях ожидаются сильные морозы, в Павлодарской области – местами очень сильные морозы.

В Алматы днем облачно, - 10.

В Астане днем ясно, - 30.

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Фото: pikabu.ru/DmitriyValickiy