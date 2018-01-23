Не поместились: за пассажиров в багажнике оштрафован водитель в Алматы

Полицейские Алматы привлекли к ответственности водителя, перевозившего пассажиров в багажнике своего авто, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Видео с правонарушением полицейскими выявлено в ходе мониторинга социальных сетей.

«Разобраться по данному факту, с принятием мер в соответствии с законодательством, руководством Местной полицейской службы было поручено сотрудникам нашего подразделения. В ходе проведения проверочных мероприятий правонарушитель установлен, за нарушение правил перевозки пассажиров он привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 593 ч.1 КРКобАП. В свою очередь, водитель Subaru факт нарушения сразу признал. Нарушение Правил дорожного движения имело место на пр.Сейфуллина, южнее пересечения с ул.Маметовой», - информировал начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

Руководство МПС напомнило о принципе «нулевой терпимости» к правонарушениям и выразило благодарность за их активную гражданскую позицию.

«С активной частью населения мы работаем по различным каналам коммуникации: рубрика «Вопрос акиму», Блог начальника ДВД, электронная почта Департамента, площадки гражданских сообществ в сети «Инстаграмм». К примеру, в минувшем году порядка 200 обращений на Блог руководства алматинской полиции были адресованы в части обеспечения дорожной безопасности. Граждане активно сигнализируют о нарушениях ПДД, а мы, соответственно, принимаем меры. Будет не лишним напомнить, что для возбуждения административного производства необходима весомая доказательная база: при фиксации правонарушения необходимо уточнять дату и место его совершения, и как можно детально фиксировать марку и государственный регистрационный номерной знак транспортного средства», - напомнил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.