Полторы тысячи казахстанцев пострадали на своей работе

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана заявляют, что казахстанцы меньше получают травмы на работе, чем три года назад, передает МИА «Казинформ».

«За последние три года количество пострадавших (на работе) уменьшилось на 16%. Тем не менее, у нас есть производственный травматизм. По итогам 2017 года мы имеем 1678 работников, которые пострадали на предприятиях. Из них 244, к сожалению, погибли. Наибольшее количество пострадавших у нас традиционно отмечается на предприятиях горнометаллургического комплекса, а также в строительной отрасли», - проинформировал председатель комитета труда социальной защиты и миграции министерства Акмади Сарбасов, выступая на пресс-конференции в СЦК.

При этом, по словам главы комитета, наибольший уровень производственного травматизма сохраняется в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской областях, а также в Алматы.

Акмади Сарбасов также рассказал о наиболее часто допускаемых нарушениях, которые ведут к несчастным случаям на работе. «Это необеспечение безопасных условий труда работодателями. Есть число нарушений по непроведению обучений инструктажа работников при выходе на работу, а также необеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты. Если взять виды происшествий, по которым произошли несчастные случаи, то мы видим, что большинство из них произошло под воздействием движущихся вращающихся предметов и деталей. На их долю приходится 14% всех несчастных случаев. Падение пострадавших с высоты - 13%. А также вследствие обрушения, обвала, падения предметов, на долю которых приходится 10% всех несчастных случаев. Безусловно, все эти обстоятельства и причины указывают, прежде всего, на пренебрежительное отношение к соблюдению безопасных условий труда со стороны работодателей. Есть и доля вины самих работников, которые в силу неосторожности допустили такие несчастные случаи», - рассказал представитель Минтруда.

В качестве примера он привел ЧП в 2017 году в Кызылординской области с коммунальным предприятием «Қызылорда су жүйесі», где произошло острое отравление работников. Вследствие этого пять работников предприятия погибли. «Причина данного несчастного случая - необеспеченность элементарными средствами индивидуальной защиты работников», - пояснил он.

По данным Минтруда, по обращениям граждан было проведено 9 тыс внеплановых проверок. «Большую долю в них занимали вопросы найма и увольнения работников. Именно по этим основаниям у нас было выявлено 15 тыс нарушений. По результатам проверок были наложены соответствующие штрафные санкции в соответствии с административным кодексом на сумму 467 млн тенге. Правоохранительным органам было передано 1671 дело. Это, прежде всего, касается вопросов обеспечения безопасных условий труда. По требованию инспекторов труда было освобождено от занимаемой должностей 298 должностных лиц. То есть это непосредственно те ответственные работники предприятий, которые отвечают за безопасность и охрану труда, здоровья работников», - заключил он.