С начала отопительного сезона от отравления угарным газом пострадало 93 человека

С начала отопительного сезона в Казахстане от угарного газа пострадало 93 человека. При этом 37 из них спасти не удалось. Основная причина несчастных случаев – несоблюдение требований безопасности и самовольное подключение газового оборудования.

Значительное число ЧП приходится на ЮКО. Недавно в Шымкенте угорел двухлетний ребенок, еще двое детей в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Угарный газ также стал причиной смерти молодой женщины в Сайрамском районе.

На прошлой неделе в селе Бургулюк погибли двое молодых наемных рабочих, проводивших ремонтные работы в частном доме. После обнаружения тел аварийная бригада установила, что данный жилой дом незаконно подключен к системе газоснабжения. При этом датчики безопасности были отключены и соединены напрямую, дымоотводящие трубы обоих находившихся в доме котлов совмещены в одну трубу, а вентиляционные каналы отсутствовали. В дальнейшем выяснилось, что у владельца дома не было никакой исполнительно-технической документации и лицевого счета. Теперь хозяину дома придется ответить за нарушения перед законом.

В минувшую субботу в микрорайоне Восток города Шымкента от угарного газа погибло сразу три человека. Как оказалось, в доме с грубым нарушением технических условий был установлен проточный водонагреватель. В эти же выходные по той же причине в Шымкенте от отравления угарным газом в своем доме погибла женщина.

Несмотря на постоянные предупреждения, люди продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности. А думая о сиюминутной выгоде, часто игнорируют закон и самовольно, без надлежащего контроля специалистов, подключают оборудование к газовым сетям. При этом, пользуясь газовыми приборами каждый день, забывают, что подвергают смертельной опасности не только себя, но и своих близких.